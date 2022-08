Jako druzí při středě večer v sále Hraničáře (na večírku se vstupem volným) vystoupí v Ústí už proslulá Willova parta…

Chtíc se u „Smrti“ vyhnout složitému žánrového zařazení, vymyslela si vlastní žánr Neofolk. A má sound originální, pestrý i se slovy, co vám budou znít hlavou celou cestu domů. „Smrt“ do Hraničáře jede sama, hrát bude na akustickou kytaru. I tak si ale u ní všimnete vlivů post rocku, punku i alternative rocku, jak zní z 1. pozornosti hodného alba „Držím Ti pěsti”. Má tu 13 autorských skladeb, vznikalo v prosinci 2019 – květnu 2020 (ve Studio Aluna). Kapela si ho sama produkovala, míchal Kamil Danda, mastering řídil Adam Pakosta. Album vyšlo samonákladem (label Studio K8 jako 1 000 kusů), křest byl na Kamina Boat 15. července 2020. Internetové obchody ho mají od září 2020. Album „A furt to nestačí” se rodilo ve stejném studiu jako debut od začátku roku 2021 do 1. dubna 2022. Křest mělo v populárním Café v lese.

Některé texty z alb kapely psal básník, spisovatel i neexistující komik Jiří Charvát. Kapela pobavila festivaly Povaleč či Žižkovská noc, nadchla víc klubů Prahy (Storm, Cross, Fatal, Klubovna, FAMU…).

„Čtvrt na smrt je pro mě aktuálně – tedy vedle Kvietah, Člověka krve či Dvouhlavýho kluka - jeden z nejzajímavějších současných mladých českých písničkářů/písničkářek. Ti umělci z písničkářství vycházejí, ale sunou ho do jiných vod. Mají zajímavé aranže, zaujmou skvělými texty,“ je si jist Will Eiffel.

„Tuto středu večer opět zahrajeme celokapelově, a to jako Will Eifell (zpěv, kytara), Honza Bouma (kytara), Pedro Škvarček (bicí) a Petra Kubošková (baskytara). Co od nás uslyší Hraničář? Skoro půlka našeho setu budou nové či alespoň novější písně,“ hlásí Will, natolik už srostlý s Ústím nad Labem, že zvolna začíná mutovat v Kapitána Kajmana. I to je fajn, dost možná až to nejlepší, co ho tu mohlo potkat?!

Radek Strnad