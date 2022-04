Nedávno obdivoval naleštěné modely mašinek, tanků, aut a letadel šestiletý chlapec z Ukrajiny. Jmenoval se Zachar a společnost mu dělaly Eliška, Maruška, Terezka a Viktorka. Malé i větší modely nákladních i osobních vlaků ovládal přes tablet Jan Souček a byla to opravdu moc zajímavá podívaná.

„To víte, děti to vidí jako úžasné hračky. Vrtulník přistane na schodišti, tank zaujme postavení před výstřelem, mašina zahouká před vjezdem do tunelu. dispečer komunikuje se strojvedoucím, závodní auto se chlubí nadupaným motorem. Třicet let stavím nové koleje, kupuji modely, vylepšuji ozvučení, dálkové ovládání. Kočárky a panenky tu nemám, ale děvčatům se líbí postavičky v terénu, zasněžené kopce, nebo zvířátka. Ten kluk z Ukrajiny byl nadšený. Samozřejmě, dospěláci hledají historická fakta, originalitu, přesnost,“ tvrdil šikovný muž. Na severu Čech jedinečná expozice. Komentovaná prohlídka ve středu 13.00 - 16.00, neděle 10.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hodin. Deník doporučuje!

Miroslav Vlach