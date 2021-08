Jak vidím náš fotbal já aneb nákopy a zručnost jednotlivých hráčů

Čtenář reportér





Do 35 let jsem hrál okresní přebor a do 65 let jsme hráli s vnoučaty a dětmi ostatních sousedů v Církvicích na plácku fotbal. Já jsem už tehdy hrál brankáře a soused chytal v druhé brance. Většinou bylo 6 - 8 dětí, podle toho, jak se střídaly dovolené.

V současné době většinou mužstva hrají stejný styl hry tj. nákopy, co nejvíce na území protihráčů, a pak už jen záleží na zručnosti jednotlivých fotbalistů. | Foto: Ilustrační