Zděšení i bezmoc jsme tu mnozí cítili při dobytí amerického Kapitolu vzbouřeným davem v lednu 2021. Ač ne každý bil na poplach, bylo jisté, že liberální hodnoty jsou v ohrožení, že občané z liberální části světa v ně ztrácí víru.

James Traub, autor knihy Liberalisus: Krize, prameny, přísliby. | Foto: Archiv

To děsí i amerického zpravodajského novináře a spisovatele Jamese Trauba (1954). Psal 40 let do předních novin The New Yorker či The New York Times Magazine.