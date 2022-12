Na okraj si dovolím trochu historie. Výměníkové stanice v majetku THmÚL v lokalitě Střekov využívaly pro ohřev topné vody a TUV odpadní teplo z výroby v STZ. Tedy využívala se mokrá pára o teplotě cca 120o C. Střekov měl díky tomuto cenu tepla o nějakých 60,- až 100,- Kč levnější než zbytek města napájený teplem z Teplárny Trmice. Tato situace se pro nás změnila v době, kdy byl primátorem p. Petr Gandalovič. V té době jste v Ústí nad Labem nebyl. Jestli se nepletu, tak jste studoval v Praze. Pohnutkou pro úpravu ceny tepla byla nucená solidarita občanů Střekova vůči zbytku města. Cena za GJ nám byla zvednuta na úroveň ceny tepla spojené s Teplárnou Trmice. Dále co vedu v paměti je to, že vedení magistrátu svého času zvažovalo možnost protažení horkovodního potrubí z Teplárny Trmice na Střekov závěsem na mostní konstrukce přes Labe. S tímto nápadem se koketovalo v době, kdy STZ prodala kotelnu společnosti Cinergy. Jedinou informaci, kterou jsem nezaevidoval, a která v té době mohla situaci ve prospěch občanů Střekova řešit do budoucna, by byla varianta, že kotelnu odkoupí Teplárna Trmice eventuálně za finančního přispění z rozpočtu Magistrátu města Ústí nad Labem. Město teda nechalo Střekov na holičkách, nic neřešilo a jediné co udělalo, bylo to, že nám byla skrze THmÚL zvýšena cena tepla na městský průměr.

Dnes, tedy od 1.1.2023 bude stát GJ tepla ve zbytku města na levém břehu Labe 817,- Kč a GJ tepla na Střekově bude stát 1.132,- Kč. Argumentace Energy Ústí nad Labem a.s., že plní všechny požadavky spojené s ekologií při výrobě tepla, je evidentní ve spojení s postupným přechodem na vytápění plynem.

Společnost Energy a.s. presentuje, že právě podává žádost o podporu z dotačního programu Modernizační fond, který má vést k přestrojení technologie z uhlí na plyn.

Jako občané Střekova bychom momentálně ocenili solidaritu zbytku města pro snížení prodejní ceny za jednotku tepla na úroveň ceny účtované občanům v ostatních částí města. A neříkejte, že to nejde. Kde je dobrá vůle, tam jde dělat cokoliv. Jednou je solidární ten, podruhé bude na oplátku solidární druhý. Dále bychom ocenili jednání zástupců města se zástupci společnosti Energy Ústí nad Labem a.s. o ponechání výroby tepla z uhlí, min. do doby, než bude možnost nakupovat plyn za přívětivé ceny (tak jako bylo před vypuknutím války na Ukrajině) a ne za podmínek, kdy je jediné řešení dovážet zkapalněný plyn loděmi přes oceán. Plynu bude nadbytek pro jeho vysokou cenu.

V televizi 23.12.2022 mimo jiné mluvil zástupce THmÚL, který obhajoval navýšení prodejní ceny GJ z kotelny Energy a.s., (nyní 890,- Kč včetně DPH za GJ) na cenu 1.132,- Kč/GJ. Do ceny zahrnuje THmÚL režijní náklady výměníkové stanice (mzdy, odvody daní, náklady spojené s údržbou a výměnou komponentů technologie, elektřinu, stavební údržbu objektu, pojištění objektu a přiměřenou výši zisku). Dále pak do ceny GJ tepla se započítávají ztráty tepla distribucí potrubím v topných kanálech. Na Kamenném vrchu bydlím od předání sídliště do užívání v roce 1980. Vím, že topné potrubí k jednotlivým domům jde z výměníkové stanice topným kanálem z prefabrikovaných U – profilů zaklopených železobetonovou deskou a zakryté vodoizolačním asfaltovým pásem jako je sklobit, bitagit, IPA apod. Tyto pásy měly plánovanou životnost 20 let. Topné potrubí je izolované skelnou nebo čedičovou vatou a obalem z PVC folií. Pokud je vodoizolační ochrana nefunkční, potom do kanálu zatéká voda. Izolační vata nasáklá vodou přestane tepelně izolovat a nemá šanci vyschnout. Protože se tenkrát potrubí nedělalo z nerezu, ale z černé oceli, proto se již objevují havárie potrubí jeho prorezavěním. Taktéž vím, že tepelné ztráty v takovémto teplovodním distribučním vedení dosahují hodnoty 12 až 15%. Dokud budou tyto teplotní ztráty účtovány spotřebitelům, pak nevznikne žádný tlak na to, aby se majitel a správce distribučního zařízení choval jako řádný hospodář a udržoval svoje zařízení v perfektním stavu. Ještě si Vás dovolím zatížit pár čísly.

Bydlím v bytě o velikosti 65 m2. Za kalendářní rok spotřebuji v průměru 35 GJ tepla za dodávku topné vody a TUV. Za rok 2022 při průměrné ceně tepla 667,- Kč/GJ zaplatím 23.345,- Kč. Přitom počítám-li s 12-ti % ztrátou tepla mezi výměníkovou stanicí a vstupem do domu, stojí mě nevyužité teplo 4,2 GJ, které mi nebylo a nebude nikdy dodáno 2.801,- Kč. V roce 2023, pokud v průběhu roku nedojde k dalšímu zdražení, potom zaplatím za nedodané teplo částku 4.620,- Kč.

Předpokládám-li, že vodoizolační pásy na topných kanálech přežily svojí plánovanou životnost o pět let, tak si zkuste vypočítat, kolik milionů korun českých od roku 2005 do roku 2022 koncoví spotřebitelé zaplatili za nekvalitní dodávky tepla. A co se zlepšilo. Snad jenom to, že se do magistrátní pokladny sype meziročně víc a víc peněz od občanů, kteří odebírají teplo od městské distribuční organizace.

S pozdravem občan Vašeho města, kde správa je naše starost (předvolební billboardy – dosud je máme na očích)

27.12.2022 - Ivo Kratochvíl - Ústí nad Labem - Střekov