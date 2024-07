Novinkou posledních let jsou příměstské tábory. Zaměření si můžete vybrat podle zájmu dítěte, peněženky i nápovědy sousedů. Většinou je to týden plný pohybu, někdo přidá dlouhodobou soutěž, veselou vědu, barevné převleky, nápady, které se dědí. Deník navštívil akci gymnathlon v Doběticích. Čtyřicet dětí od pěti do devíti let, základna ve škole (Rabasova), čtyři zkušení trenéři, závěrečné finále bylo v pátek 19. července. Opičák Max tleskal všem.

"Gymnathlon znají nejen ve 113 městech naší republiky, ale i v Rakousku, Polsku a Německu. O projekt je značný zájem především ve školách, celoroční kurzy navštěvují děti od 2,5 do 9 let. Každá věková skupina má svůj program, začíná se hrou, následuje pohybová aktivita přecházející v míčové hry, tenis, jednoduché prvky gymnastiky a atletiky. Příměstský tábor začínal v pondělí 15. července, končil v pátek 19. července. Děti měly k dispozici dvě vybavené tělocvičny, venkovní multifunkční hřiště, lezeckou stěnu, sociální zázemí, kuchyňku, šatny. Společný oběd byl v hospůdce Eden, jídlo se dováželo. Poděkování patří především vedení ZŠ Rabasova, takové podmínky ani v Praze nemají," tvrdil trenér Ondřej. Za chvilku byl kolem něj hrozen propocených triček, převažovaly dívenky kolem sedmi let.

"Mě se nejvíc líbily závody družstev se žíněnkou, holky porazily i kluky," chlubila se Anetka. "Bylo to tady skvělé, každý den jiná soutěž, byla jsem poprvé na opravdové lezecké stěně. Trenér David nám to nejprve ukázal, vysvětlil, potom jsem vylezla až nahoru," směje se Natálie. Svačina byla plná vitamínů, meloun, pomeranč, banán, jablko. Závěr byl hektický, došlo i na dojemné scény. Loučení k prázdninám také patří, když ale máte na krku medaili, zapomenete na slzičky a těšíte se domů.

"Zase tu byla skvělá parta, vyšlo nám počasí, všem chutnalo. Stejně jako v loňském roce jsem zajistila pouze jeden týdenní příměstský tábor, děti byly úžasné. Na závěr jsem byla pasována jedním spokojeným dědečkem na rytíře dobré nálady. Na krku jsem měla dračí metál, na hlavě novinovou přilbici. Paráda! Děkuji všem rodičům za důvěru, Terezce, Ondřejovi a Davidovi za spolupráci. Teď budu hlavně odpočívat," směje se vedoucí akce Jana Králová. Co váš příměstský tábor, byl také plný smíchu a rekordů?

