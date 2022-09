Snímek inspiroval skutečným příběhem jednoho z největších vojevůdců své doby, nikdy neporaženého Jana Žižky z Trocnova. Svými činy se stal legendou, neboť Evropa na konci 14. století měla těžké časy. Vše, co vybudoval Karel IV., císař římský i český král, se zvolna rozpadalo. Staleté pořádky se otřásaly v základech. Císařův prvorozený syn i jeho nástupce Václav IV. byl bohužel slabý panovník do temných časů. Přední magnát zde Jindřich z Rožmberka tak začal pohlcovat dvorce svobodných zemanů jeden po druhém. Ale jeden se mu postavil a vytrval. Jméno Jan Žižka a Evropa ani Rožmberk jen tak nezapomenou.

Zdroj: Youtube

Točit středověký velkofilm začal syn slavného otce Petr Jákl 18. září 2018. S kamerou Jaspera Toffnera zamířil do jižních Čech, středních Čech, do Prahy, kde se také skutečnosti děj filmu odehrává. Místa hrají „samy sebe,“ oproti americké distribuci; ta naše místa z filmů vydává za místa jiných zemí. Poslední klapka padla 14. dubna 2022. O životě husitského vojevůdce Žižky i jeho odkazu Ben Foster, který tu jeho roli přesvědčivě ztvárnil, nevěděl nic, dokud si nepřečetl scénář. Pro film naštěstí zlákal Petr Jákl hollywoodského producenta Cassiana Elwese. Ten si scénář přečetl za den a hned si domluvili spolupráci.

„Vím, že film Jan Žižka je i pro ženy. Zaujme je jako trochu jiná love story, osobní příběh Kateřiny a Žižky. Je tu poutavý příběh silné ženy ze středověku, která má jasný názor,“ tvrdí Petr Jákl, režisér i producent snímku Jan Žižka, jak jeho film může zaujmout i různorodé ženské publikum. „Není jen o šarvátkách, politice, dobových intrikách,“ říká dále.

Souhlasí, že tu jde o dost netradiční vztah. Zajatá Kateřina má Žižkovi pomoci tlačit na zrádného Rožmberka, ale cit mezi Janem a Kateřinou „to zařídí“ jinak. „Je nečekaný pro rozdílné sociálnímu postavení lapky a dámy, přesto se tu dál vše zajímavě vyvíjí od začátku až do konce,“ vyzradil režisér.

Kateřina (Sophie Lowe, herečka z Austrálie) je na rozdíl od Jana Žižky urozená. „Je snoubenka Jindřicha z Rožmberka. Byl to tedy předem dohodnutý sňatek, ne vztah plný lásky,“ už ví Sophie. „Sňatky se tenkrát domlouvaly jako dynastické záležitosti. Králové s králi, knížata s knížaty. Tak to bylo, dnes je to neobvyklé. Často se svatebčané viděli až v kostele, jindy ani to ne,“ říká odborný poradce filmu Jaroslav Čechura.

Krom bitev i drsného středověkého prostředí tak divačky čeká love story plná osudové přitažlivosti, logicky míchá kartami osudu i zážitky publika.

Snímek o neznámém žoldákovi, z něhož se zrodil nejslavnější husitský vojevůdce, osudový příběh k jednoho ze sedmi nikdy neporažených válečníků historie, kina uvidí v originálu s titulky i v českém dabingu. Na tom se kromě herců na plátně podíleli Petr Lněnička, Martin Stránský, Michal Dlouhý, Jaromír Meduna, Jan Šťastný, Jitka Čvančarová, Tomáš Juřička, Pavel Nečas, David Matásek i další.

Radek Strnad