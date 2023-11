Vánoční písničky ze slavného alba „Sliby se maj plnit o Vánocích“, jistoty, srovnatelné i s hity Karla Gotta, se již během let staly symbolem pěkné vánoční atmosféry. A letos se tak již po pětadvacáté Janek Ledecký opět s kapelou vydá na turné, v jehož rámci přehraje veškeré skladby z této zásadní desky plus i své největší hity.

Navíc zde ke sváteční atmosféře přispěje i M. Nostitz Quartet a těšit se můžete i na zcela nový design sváteční scény. Máte-li tedy rádi máte Jankovy písně a chcete se už nyní správně naladit na dokonalou vánoční atmosféru s tímto vynikajícím zpěvákem i muzikantem, tedy vůbec neváhejte navštívit jeho nevšední sváteční koncert. Užít si ho můžete dnes, v pondělí 27. listipadu, od 19.00 v Domě kultury v Ústí. Lístek stojí od 490 do 690 korun.

Jenže to ale nyní zdaleka není jediná čerstvá novinka i svěží novinka okolo osvědčeného hitmakera Jano Ledeckého. On také aktuálně vydal nový singl „Nedotýkej se andělů“ u Warner Music ČR. Je to současně titulní píseň nově chystané komedie. A není divu, že i na ni se na jeho ústeckém vánočním koncertě můžeme těšit. Ledecký, zpěvák, skladatel a autor více muzikálů, které se proslavily u nás i ve více státech světa, má singl Nedotýkejte se andělů. Je i ústřední skladbou hudební komedie Zapomeňte na Shakespeara!, jehož premiéru zařilo v říjnu v Divadle Hybernia.

„Zapomeňte na Shakespeara! je o lidech, co propadli divadlu. Když jsem začal skládat muziku, věděl jsem, že ústřední hit musí být o křehkosti i zranitelnosti umělecké duše. První mě mě napadl slogan Nedotýkejte se andělů. Už od května jsem ji dal do repertoáru svého letního Open-Air turné, abych ji otestoval. Za skoro 30 let mé kariéry se mi nestalo, aby song, co na nezazněl v rádiu, v TV a nebyl zveřejněn na sítích, se mnou od druhého refrénu zpívali všichni.

Takže: Nedotýkejte se andělů na zem padlých!“ říká k SP Janek Ledecký, který napsal hudbu i text písně, jak je u něj zvykem, sám. Hudební komedii „Zapomeňte na Shakespeara!“ Ledecký nejen psal, ale zároveň ji režíruje. Zúročil v ní zkušenosti, které nabyl svými předchozími úspěšnými muzikály Hamlet, Galileo a Iago.

