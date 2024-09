Čtenář reportér dnes 02:21

Nepodceňujte důchodce, ještě nedávno učili vaše děti, stavěli mosty, navlékali bílé pláště, řídili ohromné kamiony, řešili věci veřejné. Dnes se sdružují v zájmových klubech, kalendář neberou vážně, stále chválí malou republiku uprostřed Evropy. Mnohdy polámaní s hůlkou v ruce, někdy speciální technika jim dodává sílu, z receptů mají vějíř, ale když mají možnost, těší se na poznávací zájezdy. Svaz tělesně postižených v ČR. z.s., místní organizaci Ústí nad Labem č. 3 vede už několik let Dana Šilarová. Nedávno zajistila akci v Polsku, v termínu od 31. srpna do 7. září vyvezla padesát seniorů do Janských Lázní.