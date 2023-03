FOTO: Jarní prázdniny končí, připravuje se Telnický rohlík. Závod má tradici

Před deseti dny to vypadalo na jarní radovánky, sníh nebyl ani na Telnici. Teploměr tajně nakoukl do kalendáře, rosnička tvrdí, že březen bude studený. Jarní prázdniny lákají do kopců, umělý sníh zase dostal šanci. Čtvrteční výjezd Deníku na Zadní Telnici potvrdil, že lyžovat se bude nejen o víkendu, šanci dostane i Telnický rohlík. Dětský vlek byl v provozu, šikovných školáků tam bylo dost, na upravených sjezdovkách vyhrávali snowboarďáci.

Skiareál Telnice. | Foto: Miroslav Vlach

"Ráno jsem se koukala na webkameru, čerstvý sníh nepřipadl, ale svítilo sluníčko. Lyže jsem vyměnila za snowboard, zavolala kamarádce, brácha nás odvezl autem a šel vyzkoušet běžky. Kolem poledne byla sjezdovka prázdná, udělaly jsme deset jízd, došlo i na opalovačku," tvrdila okatá Aneta ze Severní Terasy a telefonem přivolala mladého řidiče. U lanovky byl barevný plakát oznamující závod Telnický rohlík. Ten první se uskutečnil v roce 1986, tenkrát se na startu veřejného závodu v obřím slalomu objevilo skoro devadesát nadějných sportovců v několika věkových kategoriích. Zakladateli jsou dva vzdělaní muži, Jindřich Holinger a Jan Münster. Letošní závod se uskuteční v sobotu 11. března, start v deset dopoledne. Začínají ti nejmenší, šanci dostanou dvojice, sourozenci, manželské páry atd. Velký rohlík čeká na ty nejlepší, zkuste startovní číslo, nebo přijďte jenom fandit.

Miroslav Vlach