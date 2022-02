Muzeum města Ústí nad Labem připravilo na úterý 22. a středu 23. února akci Muzeum dětem o jarních prázdninách od 10 do 16 hodin. Účastníky čeká výprava za poklady Českého středohoří po zábavné stezce s řadou zajímavostí. Součástí je také tvořivá dílna. Vstup je 50 korun dítě, doprovod zdarma.



Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem pořádá Jarní příměstský tábor plný zábavy, her a překvapení. Plnění úkolů celotáborové hry. Celodenní výlet do ZOO Děčín. Téma tábora se odehrává v Arendellu, v zamrzlém městě z pohádky Ledové království. Přihlášky na webu DDM.



Je možné vyrazit na plavání. Plavecký areál Klíše má otevřeno od pondělí do neděle. V pondělí od 13.00 do 21.00 hodin, od úterý do neděle od 10.00 do 21.00 hodin. Dětský bazén je otevřeno od 11.00 do 21.00 hodin, s výjimkou čtvrtka (od 12.00), soboty a neděle, kdy je otevřen od 10.00 hodin. Skokanský bazén není z důvodu pronájmu veřejnosti k dispozici každé úterý od 19.00 do 20.00 hodin. V pondělí, ve středu a v pátek je ranní plavání od 6.00 do 8.00 hodin. Nebo do Městských lázní v Ústí nad Labem, kde je otevřeno pondělí – pátek od 12.00 do 16.00 hodin, v sobotu a v neděli od 10.00 do 18.00 hodin



Na brusle je možné vyrazit na ústecký zimní stadion. Bruslení pro veřejnost zde probíhá pravidelně každou neděli mezi 17.30 – 19.00 hodin. K dispozici je také půjčovna bruslí pro dospělé, děti i nejmenší. Ve čtvrtek 24. února se na zimním stadionu uskuteční dalšímimořádné bruslení pro veřejnost, a to v čase od 17.00 do 18.30 hodin.