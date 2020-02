Ještě pár dní si děti užijí jarní prázdniny, nabídka je pestrá. Trampolínové centrum na Klíši, lyžování na Telnici, plavecký bazén, bowling, badminton v Krásném Březně, lezecká stěna ve Vaňově, nebo zábavné kvízy a hry v muzeu. Už jste tam byli?

Jarní prázdniny v ústeckém muzeu | Foto: Miroslav Vlach

Všechno to začíná prohlídkou obrazů v několika místnostech. Umělecký talent v rámech různých velikostí demonstrují opravdoví mistři barevné palety. F. Húbsh, J. Reiner, C. Ludwig, J. Staegl, C. Croll, E. G. Doerell a další. Školáci hned u dveří obdrží písemné zadání nelehkého úkolu. Tři důmyslné výřezy obrazů prověří mozek i oči. Jen najdou ty pravé, dostávají další a další úkoly. Zkoumá se fauna a flora kolem hradu, složení hornin, dojde dokonce k ražbě mincí, rybolovu, vyrábí se koláž, střílí z historické zbraně.