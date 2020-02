Nevíte, kam s dětmi o prázdninách? Pošlete je do Knínic na tábor u koní

Od 3. do 7. února jsme pro děti od 6 do 18 let připravili Jarní příměstský tábor s jízdou na koních v Knínicích.

Pro děti je připraven Jarní příměstský tábor s jízdou na koních. | Foto: Lucie Niklová