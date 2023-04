Jaro je tu. Kde ho vnímat nejlíp? No, přece v Holandsku, a když tam, tak v Keukenhofu, nejrozsáhlejší květinové zahradě světa - vynikající barvy až sedmi set odrůd tulipánů, pak největší světová aukce květin v Alkmaaru a šup do letadla a do světa…

Jaro je tu. Kde ho vnímat nejlíp? No, přece v Holandsku. | Foto: Se souhlasem Ervína Dostálka

Kde vnímat přicházející jaro se vším všudy nejlíp? V království tulipánů. A to je kde, se může leckdo zeptat. Jednoznačná odpověď: No přece v Holandsku, a když tam, tak v nejrozsáhlejší květinové zahradě světa - v Keukenhofu. Leží v oblasti s centrem městečko Lisse. Na ploše třiceti dvou hektarů tu každoročně zjara rozkvétá šest miliónů květů, z jejichž krásy a množství doslova přechází zrak. Květinové koberce se vinou kolem malebných jezírek s labutěmi, tvoří ornamenty na světle zelených trávnících, lemují cesty, jsou všude.

Nade vše vynikají barvy a tvary více než sedmi set odrůd tulipánů, nejvíce však tulipánů plnokvětých s velkými, jakoby roztřepenými kalichy. Součástí zahrady je i přírodní park plný vzrostlých stromů, vzácných keřů, rybníčků, tůní a fontán. V obrovských skleněných pavilonech uchvátí návštěvníky originální květinová výzdoba. Největší zahrada světa zde v Keukenhofu byla založena už více než před osmdesáti lety. Takový hyacint, nebo amarylis odtud, je možno si po zakoupení přivézt domů. A my jsme to také udělali. Kvete nám doma!

V holandské květinové říši kralují především cibuloviny a jejich sezóna vrcholí poslední sobotu v měsíci velkolepým průvodem. Milovníci tulipánů, hyacintů a narcisek sledují na čtyřicetikilometrové trase mezi přímořským městečkem Noordwikem a starobylým Haarlemem několik desítek alegorických vozů s roztodivnými obrazci a sousošími vytvořených z miliónů těchto překrásných květů.

FOTO: Z kulturního domu se ozýval zpěv a smích seniorů. Akce se vydařila

Na vozech je možno vidět velbloudy, sfingy, pyramidy a další výjevy z říše pohádek, snů, fantazie či světových rarit. Kdo chce vidět, jak to chodí v Nizozemí s pěstováním květin, musí ale zajet na největší světovou aukci květin do Alkmaaru. Statisíce řezaných květin tam každoročně před zraky obchodníků projedou na vozíčcích v aukční síni a tentýž den je vykládají z letadel po celém světě. Sedíme v zadní řadě stupňovitého hlediště v alkmaarské aukční síni, před námi v předních řadách jakoby v divadle „květinoví“ obchodníci mačkají na svém displeji své rozhodnutí a cenu o právě projíždějících květinách na "jevišti" před nimi. Je to fofr, a to množství a vůně. No a pak už s nimi šup - do letadla a do Ameriky, či Hongkongu či jinam.

Jarní výjezd do země, jejíž podstatná část leží níže než hladina světových moří, proto Nederland (Nízká země), možno spojit i s jinými zážitky, ale nutno při časovém limitu vybírat. Ve městě diamantů, za něž je Amsterodam pokládán, muzeum diamantů a s ním související podnik, jenž se broušením a prodejem diamantů zabývá. Vešli jsme i do světoznámé porcelánky v Delftu.

Sládek z Rychty: Pokles výroby Mazla začal už zákazem kouření, letos pokračoval

Zaujal Madurodam s miniaturami všech možných staveb z Holandska i světa, mezi nimiž chodí turisté, blízko vládního města Haagu. Na programu byl i největší světový přístav Rotterdam a starobylé město se skanzenem Volendam. A námořní muzeum tamtéž, Holanďané i jsou spjati odjakživa s mořem. Nádherné jsou vyhlášené obrazárny, třeba s van Goghem. I oceánská akvária s mořskými obludami, trh sýrů v Alkmaaru a jedna z menších výroben artiklu Nizozemska. Tečkou prohlídka restaurované lodi Batavia z r. 1628 v Amsterodamu, jež rok poté najela se 340 pasažéry a posádkou při cestě na ostrov Jáva na skalnaté pobřeží severní Austrálie a ztroskotala. Rekonstrukční práce začaly v r. 1985 a o deset let později znovu pokřtila zrestaurovanou loď holandská královna Beatrix.

Ervín Dostálek