Jaro teprve přichází a ústecká univerzita už připravuje letní příměstské tábory

Nabídku letního příměstského tábora pro děti ve spolupráci se Zoologickou zahradou Ústí nad Labem připravuje po úspěšném loňském prvním ročníku Fakulta životního prostředí UJEP. Letní tábor proběhne ve dvou termínech, a to 17.–21. 7. 2023 (děti ve věku 10–15 let) a 24.–28. 7. 2023 (děti ve věku 7–9 let, nižší věkovou hranicí je ukončená první třída). Tábory jsou koncipovány jako klasicky pětidenní (od pondělí do pátku) pro skupiny po 25 dětech. Program začíná v 8:30 h a končí v 16:00 h.

Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty UJEP opět otevře oblíbený kemp se zaměřením na robotiku, programování a algoritmizaci. | Foto: UJEP

Lektory tábora budou zkušení pracovníci z ústecké zoo a FŽP UJEP. Cena za táborovou EXPEDICI DO ZOO je 3 300 korun. Poplatek bude zahrnovat vstupné do areálu zoo po celou dobu trvání tábora, obědy a svačiny, pitný režim a veškerý potřebný materiál na hry a další aktivity spojené s programem a jeho realizací. „Děti se mají určitě na co těšit. Formou her a soutěží se něco naučí o přírodě a zvířatech a spoustu toho s námi zažijí,“ říká Diana Holcová z realizačního týmu FŽP UJEP. Podrobnosti o příměstském táboře a možnostech přihlášení budou k dispozici v nejbližší době na webových stránkách ústecké zoo a FŽP UJEP. Po několikaletých úspěšných realizacích Příměstských kempů robotiky a informatiky v minulých letech připravuje i letos ústecká univerzita na letní měsíce tento neotřelý prázdninový tábor. „Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty UJEP opět otevře oblíbený kemp se zaměřením na robotiku, programování a algoritmizaci. Tábor je vhodný pro děti ve věku 7+, tedy školou povinné,“ uvádí Jan Krejčí, hlavní organizátor kempů. V roce 2023 kempy proběhnou opět v pětidenních turnusech od pondělí do pátku v termínech 10.–14. 7. 2023 / 17.–21. 7. 2023 / 24.–28. 7. 2023 / 31. 7. – 4. 8. 2023 / 7.–11. 8. 2023 / 14.–18. 8. 2023 / 21.–25. 8. 2023 Tábor je zpoplatněn částkou: 3 000 Kč. „V ceně budou samozřejmě Menzou UJEP zajištěné přesnídávky, obědy i svačiny a kompletní pitný režim,“ upřesňuje Krejčí. Více informací o náplni a možnosti přihlášení dětí do tábora naleznete zde V loňském roce obdrželi organizátoři obou táborů četné děkovné a pochvalné e-maily od rodičů, a tak všichni věří, že připravovaný program se bude i letos zúčastněným dětem líbit a prožijí s ústeckou univerzitou pěknou část svých prázdnin a ještě se něco nového naučí. Jana Kasaničová, tisková mluvčí