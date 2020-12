Kdybych nevěděl, že je dlouhodobým členem KSČM, z rozhovorů s ním bych to nepoznal, protože téma našich rozhovorů byla věcná. Byl euroskeptikem, ale v praktickém smyslu slova.

Teplický poslanec Evropského parlamentu působící naposledy jako místopředseda evropského výboru ITRE - výboru pro průmysl a investice, poznal EU jako velmi těžkopádnou zbyrokratizovanou instituci. Samotný koncept EU ale podporoval jako ekonomicky potřebný. Zdůrazňoval, že velký význam by měla skutečně společná celoevropská zemědělská politika podporující specifika regionů. To nebyl levicový Kohlíček, to byl pragmatický Kohlíček, vyznávající svět selského rozumu.

Muž mimo škatulky

Politolog Zdeněk Zbořil vzpomíná: „Vedl jsem seminář na filozofické fakultě Karlovy univerzity o vnitrostátní politice a zval jsem na debatu zástupce jednotlivých stran. S Kohlíčkem měli studenti velké trápení, protože se jim nevešel do neohrabaných politických škatulek. Byl velmi vzdělaný, ovládal pět řečí, proto nepotřeboval tlumočníky, dlouhodobě působil na vedoucích postaveních v průmyslu jako ředitel a vrcholovým manažérem, střízlivý, protože začínal jako mladý od píky. Jeho názory byly rozumné, vycházely s reality. Přitom to byl představitel KSČM.“

Levičáci i pravičáci by se shodli s Kohlíčkem i na tom, že EU je vysoce liberální projekt, v němž člověk, firmy a instituce mají nějaká práva, ale už není důraz kladen na povinnosti těchto subjektů. Proto si lidé pletou demokracii s anarchií a totéž mnohdy platí i pro unijní instituce.

Ekologická východiska

Jako člověk vzešlý z průmyslového prostředí si cenil každého zlepšení životního prostředí. Proto také viděl elektromobilitu jen jako krátkodobou módu. Mnoho energie pohltí nejen výroba elektrovozítek, ale také s tím spojené budování infrastruktury.

Na rozdíl od osobních aut byl zastáncem rozvoje hromadné železniční a lodní dopravy. Skutečný přínos podle Kohlíčka bude mít až technicky dobře zvládnuté využití vodíku jako nejčistšího zdroje energie i ve vozidlech. Preferoval též jako mezikrok rozvoj hybridů. Důležité pro něho též bylo, abychom byli schopni povýšit sociální rozměr Unie. To se v celé šíři nutnosti projevilo v souvislosti s letošní koronavirovou ekonomickou katastrofou.

Komunista i biskupové

Trochu povyku vyvolalo, že Kohlíček navštívil v roce 2017 Sýrii s několika evropskými poslanci. Vyprávěl, že v Sýrii jde o dlouholetý nemilosrdný střet aparátu desítek tisíc vládních úředníků a velitelů s desítkami tisíc jejich oponentů silně podporovaných ze zahraničí.

Zahraniční podporu bojů v Sýrii považoval Kohlíček za katastrofu, která nikomu neprospěje. Jeho názor byl podobný jako povzdech z 2. října 2014 viceprezidenta Joe Bidena, dnes nového prezidenta USA. Tehdy Biden debatoval se studenty Harvardovy univerzity a řekl: Lídři států jako Turecko a Saudská Arábie byli tak odhodlaní odstranit Asada, že v podstatě vyvolali sunitsko – šíitskou válku, a pumpovali stovky milionů dolarů a desítky tisíc tun zbraní komukoliv, kdo by bojoval proti Asadovi.

Když to samé řekl Kohlíček, bylo to prezentováno jako komunistická podivnost. Zajímavé je, že podobně jako on v roce 2017, tedy i jako Biden v roce 2014, si stěžují i dnes na zahraniční vražedné vměšování v Sýrii i syrští biskupové, kněží a řeholníci, jak uvádí česká verze webových stránek Rádia Vatikán.

Kohlíček přesahoval svou KSČM. Podle názoru politologa Zbořila se stal pro stranu svým způsobem i nepohodlným. Při posledních volbách do europarlamentu skončil až na 17. místě kandidátky. Kohlíček sám to komentoval s úsměvem: „Původní návrh byl, že budu na 35. místě kandidátky. Takže 17. místo je pro mě lichotivé.“ A s jemnou ironií mi řekl: „Bylo rozhodnuto, že na přední místa mají jít mladí… no a já už mladý nejsem.“

František Roček