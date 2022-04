Jeho dnešní první projekcí je od 17.30 film Children of the Mist/Děti mlhy. Hmongská dívka se ve snímku debutující vietnamské filmařky odmítá podvolit tradičnímu unášení nevěst, které v její zemi místní dívky připravuje o možnost rozhodovat se o svém životě.

Třináctiletá Di se dostává do věku, kdy se chce nezávazně bavit, sbližovat se s vrstevníky a zakoušet pocit svobody. Pochází z etnika Hmongů, kteří žijí v severním Vietnamu, vyrábějí přírodní indigo, mají svoji vlastní řeč i zvyky. Během oslav lunárního Nového roku v jejich kultuře ožívá starodávná tradice únosu nezletilých dívek za účelem sňatku, a to i přes to, že je manželství před dosažením dospělosti nezákonné. Di se nechce nechat vlákat do stejné pasti jako její před pár lety unesená starší sestra ani žít v podobně beznadějném manželství jako matka. Podaří se jí prosadit vlastní volbu a pokračovat ve vzdělání? Mimořádně silný debut získal na loňském Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů IDFA cenu za nejlepší režii.

Festival vrcholí od 20 hodin snímkem Judges under pressure/Soudci pod tlakem. Polská vláda vedená konzervativní stranou Právo a spravedlnost od roku 2015 systematicky oslabuje nezávislost soudů a útočí tak na podstatu jednoho ze tří pilířů demokracie. Někteří soudci se ale své nezávislosti vzdát nechtějí.

Dlouhodobý tlak na soudy v Polsku už léta ostře kritizuje Evropská unie. Reforma justice má dostat soudy pod kontrolu vlády. Soudci, kteří vládě nejdou na ruku, jsou vykreslováni jako elitáři či rovnou nepřátelé Polska, čelí tu šikaně v podobě výhrůžek i disciplinárních řízení. Přesto se velká část polských soudců odmítá vzdát, dál hájí nezávislost práva a prostřednictvím demonstrací, přednášek i kurzů se snaží aktivizovat veřejnost i evropské kolegy. Jednou z hlavních tváří protestního hnutí je soudce Igor Tuleya, nelehkou situaci osvěžuje černým humorem. Jak dlouho s kolegy dokáže silnému nátlaku odolávat? Po filmu následuje debata s režisérem filmu K. Lisowskim i producentkou I. Harris.

Od 22 hodin potom vystoupí Mutanti hledaj východisko, kteří na každém ze zatím spíš malého množství odehraných koncertů zaujali publikum i osobitou pódiovou prezentací ve speciálních mutantích kostýmech.

Radek Strnad