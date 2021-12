Předvánoční setkání se Sandrou Pogodovou a jejím „tatou“ Richardem Pogodou. Registrovaní čtenáři vstupné 80 Kč, ostatní 120 Kč. Předprodej vstupenek na registračních pultech v obou budovách SVKUL.

Sandra Pogodová hraje, vystupuje jako DJ, chystá vlastní desku šansonů a se svým otcem napsala knihu, o níž říká: „Je to úplně obyčejná knížka plná zábavných povídek, kterou jsme napsali napůl s mým tatínkem. Vůbec mi nešlo o to, aby mě začali uznávat profi spisovatelé, nebo abych za knihu dostala nějakou literární cenu. Chtěla jsem napsat příběhy, které se opravdu staly, a naše rodina se u nich královsky bavila. Říkala jsem si, že by bylo skvělé, kdyby ty příběhy pobavily taky někoho jiného. Přinesly mu do života smích a dobrou náladu. A to se stalo. Čtenáři mi píšou, že se u knížky řehtají nahlas a nemůžou si pomoct. A já jsem šťastná, že jsem dokázala udělat šťastným někoho jiného.“



Akce, které jsou převedeny do online prostředí:

Děti a rodiče - jak společně přežít pandemii?

Středa 1. prosince od 17.00 - online (na základě registrace na emailu rezervace@svkul.cz bude zájemci zaslán přístup do konferenční místnosti zdarma). Úzkost, přetížení, nuda, stres z pasivity, vzdor… dopady pandemie mohou mít různou podobu. O vzájemném propojení rodiny a o tom, jak najít zdroje ke zvládání náročných situací a pomoci tak celé rodině můžete besedovat s rodinnou terapeutkou Kateřinou A. Houdkovou.

Andělská dílna s Terkou

Středa 8. prosince od 16 do18 hodin online (na základě rezervace místa na emailu detske@svkul.cz obdrží zájemce přístup zdarma). Nalaďme se na nejkrásnější svátky v roce! V online výtvarné sílně společně vyrobíme vánočního anděla, kterého si pak pověsíte na voňavé jehličí. Pro děti od 3 let.

Česká Kanada

Úterý 14. proince od 17 hodin - online (na základě registrace na emailu rezervace@svkul.cz bude zájemci zaslán přístup do konferenční místnosti zdarma). Na toulky nezaměnitelnou pohádkovou příhraniční krajinou mezi městečky Slavonice, Kunžak a Jindřichův Hradec vás zve Petr Nazarov.



Marta Vodná – Oddělení komunikace Severočeskí vědecká knihovna Ústí nad Labem