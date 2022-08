„Kvůli pandemii jsme nečekaně měli prostor, a my se ho rozhodli užít ke vzniku novinek. Žánrům, co nás inspirovaly, jsme už splatili dluh. Jsme starší i zkušenější, ale vitální tvůrčí energie máme víc než dřív. Je čas se vrátit do dneška zvukem kapely i obsahem písní," je si jistý zpěvák i lídr Jelena Jindra Polák. Svěží impuls v tvorbě party, co si renomé dobyla strhující koncertní energií, odráží i nový člen Jelena, bubeník Vít Polák. Moderní zvuk CD „Věci a sny“ předeslal v . singl „Jediný, co chci“. Rychle patřil k nejhranějším hitům rádií z Čech.

Novinka vznikala ve třech tří studiích, „producentských centrech“. Krom studia Jindry Poláka (jižní Čechy) i RePrague ostříleného Martina Ledviny se písně rodily i na severu Moravy pod dohledem žádaného producenta Honzy Balcárka - Johnyho Rainbowa. Sám frontman se produkčně podílel na více písních, a to včetně úvodního songu „Někde kolem“. Je to klasický energický hit z dílny Jelena, jen má současný kabát. K výrazným momentům patří i duet s písničkářkou Kateřinou Marií Tichou, píseň „Nebreč Sáro“ vypráví příběh umírajícího muže. Zaujaly i „Bílý klávesy“, kde Polák s naléhavostí v hlase zpívá: „Ač by chtěl člověk sebevíc, život nemůže být jen plný veselých melodií.“

Silně emotivní rozměr má pro kapelu finální píseň „Rozlučková“, věnovaná loni zesnulému zpěvákovi Davidovi Stypkovi. „Vypráví o večírcích v hotelových pokojích, jamování po šatnách i hodinách společných debat, smutku, smíchu. Popisuje chvíle, které jsme s Davidem sdíleli i zažívali na našem společném turné k albu „Vlčí srdce“, kdy píseň vznikla,“ rád ale i nerad dnes vzpomíná Jindra Polák.

Z „Rozlučkové“ je i sousloví „Věci a sny“, co dalo albu Jelena název. „Říká, že lidský život je často z věcí, po nichž toužíme, a snů o tom, co bylo, bude i by mohlo být. Často během honby za věcmi, které chceme, odkládáme na neurčito plnění snů, které pro nás dřív byly nejdůležitější. Připomínáme, že je důležité pamatovat si: správný čas na plnění snů není za rok, za měsíc ni zítra. Sny si musíme plnit teď hned,“ ví zpěvák.

Zdroj: Youtube

Není divu, že Jindra Polák, dnes už dost zarostlý, rád kývl i na hudební a filmovou spolupráci vého Jelena s libereckým rapperem LiPo. Vznikla tak aktuální působivá milostná i nostalgická píseň „Déšť“, černo-bílý přírodní i koncertní videoklipu k ní, k fajn duetu LiPa (Jonáš Červinka, Liberec) s Jelenem. Snad i ji na Labském létě 2022 v Letním kině, dnes v neděli uslyšíme jako jeden z nových svěžích hitových duetů. Zvlášť, když zde oba, tedy Jelen i LiPo, zahrají na pestrém hudebním odpoledni a podvečeru vedle Sebastiana, O5 a Radečka, Mirai a Kapitána Dema.

Radek Strnad