Policie ho totiž požádá o pomoc při vyšetřování brutální vraždy matky a dcery. Jedna z nich byla ubodána k smrti, druhá udušena a naaranžovaná do podoby spící Šípkové Růženky. Ač nerad, Joe se do případu nechá zatáhnout a poté, co najde spojitost mezi vraždami a sérií zdánlivě nesouvisejících útoků, jejichž oběti zůstávají zohavené v obličeji, ocitne se v ohrožení i on sám i všichni, na kterých mu záleží.

Michael Robotham dvakrát vyhrál cenu Neda Kellyho za nejlepší australskou detektivku (Amnézie - 2005 a Střepy - 2008). Zvláště populárními se staly jeho psychologické thrillery, které již byly přeloženy hned do dvaceti šesti jazyků, a publikovány pak již ve více než padesáti zemích světa.

Radek Strnad