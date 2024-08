Diváci se mohli těšit na šest skokanských soutěží, celkem 116 startů, do té poslední se přihlásil pouze 9 nejodvážnějších dvojic (pouze dva muži). Označení S++(130), skokanská soutěž na čas. Barevné překážky do plánku zakreslil stavitel trati Michal Hyka, zkušeným rozhodčím přesedala Venuše Antoniszynová, ředitelkou závodů byla Dana Šusterová. Dokumentaristé ladili optiku pro jedinečné záběry, připraveno bylo jedenáct překážek vysokých 130 cm. S nejlepším časem bez jediného zaváhání proskákala kolbištěm zkušená závodnice Klára Damborská z Prahy (žlutá kokarda).

"Do Ústí jezdím ráda, jsou tu příjemní lidé, kolbiště (75x85 m) i opracoviště má skvělý povrch (písek a geotextilie), pořád se tu něco vylepšuje. Závodím za stáj Equest Team z.s. Praha, tenhle kůň má rád teplo, jmenuje se Vainqueur, je to valach (9 let). Jednou se mě někdo ptal, kolik propotí jezdecký kůň na takových letních závodech Já jsem ho nevážila, ale odborníci tvrdí, že i 30 kg. Pohybuji se kolem koní už hodně dlouho, jsou to stejní sportovci, třeba jako fotbalisté. Po velkém výkonu vyžadují strečink, vitamíny, odpočinek, fyzioterapii, bandáže (smích). Dnes jsem tu vyhrála, zítra budu v Opavě plnit úplně jiné úkoly," tvrdila sympatická dáma, která v roce 2006 na mistrovství republiky získala stříbrnou medaili. Na internetu je označována jako parkurová jezdkyně, cvičitelka, organizátorka závodů.

Miroslav Vlach

