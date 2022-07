K jezeru Milada se můžete dostat autem, pěšky, na kole ale i autobusem. Od 21. května do 11. září 2022 bude o víkendech v provozu bezplatná linka k jezeru Milada. Spoje pojedou jako v loňském roce po trase Divadlo (zast. linek 10, 20, 21), Jezero Milada – pláž Trmice, Jezero Milada – hlavní pláž a zpět do zastávky Divadlo, kde budou spoje končit. Navíc v období letních prázdnin od 1. 7. do 31. 8. 2022 budou spoje jezdit každý pátek. Časový interval je stanoven na 60 minut. První odjezd autobusu od zastávky Divadlo bude v 9:50 hod., poslední pak v 18:50 hod. V oblasti jezera Milada budou dvě nástupní/výstupní místa, jezero Milada (pláž Trmice) a jezero Milada (hlavní pláž). Další novinkou pro letošní letní sezonu je zprovoznění dvou veřejných ohnišť. Jedno ohniště se nachází u hlavní pláže a druhé u pláže mezi Trmicemi a Roudníky.

Pokud vás zajímá, co bylo místo Milady před rokem 1989, tak se podívejte na historické fotografie ZDE

----------------

BARBORA

Vodní nádrž Barbora v Oldřichově u Duchcova je lákadlem pro rekreanty, sportovce a milovníky vodních radovánek. Barbora je zatopený důl, voda tam je i v horkých dnech kvalitní a bez sinic. Právě proto také patří k vyhledávaným místům pro rekreační pobyty u vody. „Kemp funguje od poloviny dubna. Určen jen pro karavany, obytná auta. K dispozici je stání s připojením na elektřinu, stanová místa či karavany s terasou a grilem. Hlavní sezona na pláži je od 15. června do 15. září,“ řekl provozovatel pláží a kempu na Barboře Pavel Tetřev. Působí zde potápěčské centrum, jsou zde restaurace, kemp, půjčovna šlapadel a paddleboardů. K jezeru se dá snadno dostat z Oldřichova, lidé mohou dojet autem, nedaleko je také vlaková stanice a zastávky autobusu. Plné vstupné na Barboru stojí 60 korun (dříve 50 Kč), snížené pak 30 korun.

Barbora pro rekreanty funguje zhruba od poloviny 80. let minulého století. Více o historii se můžete dočíst Zde

-----------------

MOST

Jezero Most je nejen mezi Mostečany pojmem. Každý den sem zavítají stovky lidí. Většina z nich ale zamíří pouze k plážím, kde najde občerstvení, dětské hřiště, koupací mola, WC a slunečníky. Vstup je zdarma a k jezeru se dostanete autem, s MHD či na kole. Kochat se můžete pohledem na hrad Hněvín. Jezero Most je antropogenní jezero. Vzniklo jako výsledek rekultivace bývalého hnědouhelného dolu a bylo pojmenováno k uctění památky královského města Most, které bylo zbouráno kvůli těžbě hnědého uhlí. Jezero má rozlohu 311 hektarů, délku 2,5 kilometru a šířku 1,5 kilometru. Hladina je v nadmořské výšce 199 metrů. Maximální hloubka činí 71 metrů a při průměrné hloubce 22 metrů má objem 69,8 milionů m3. Jezero je přístupné veřejnosti od 12. září roku 2020. Od 1. července do 30. září došlo k rozšíření MHD k jezeru Most. Kromě autobusu 16 tam zajíždí třicítka, aby bylo přímé spojení mezi jezerem, centrem a velkými sídlišti. K jezeru a zpět nejezdí všechny autobusy 30, ale jen vybrané spoje. V pracovní dny od 9 do 13.30 hodin to bude v intervalu 60 minut a v době od 13.30 do 18.30 každých třicet minut. O víkendech a svátcích od 9 do 19 hodin bude třicítka jezdit k jezeru a zpět každou půl hodinu. Informoval o tom dopravní podnik. Nový jízdní řád je sestaven tak, aby linka 30 nadále přednostně obsloužila spojení s nemocnicí a nádražím. Trasa k jezeru bude stejná jako u šestnáctky, která tam míří od nádraží. (mm)