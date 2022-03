Snímek bude trvat déle než 175 minut, uvidíte ho v původním znění s českými titulky. Co se tu stane na plátně? Dva roky slídění po ulicích jako Batman, který nahání strach zločincům, zavedly Bruce Waynea až hluboko do stínů Gotham City. Mezi zkorumpovanou sítí městských úředníků i vysoce postavených osobností má osamělý mstitel jen několik důvěryhodných spojenců – Alfreda Pennywortha a poručíka Jamese Gordona – a mezi spoluobčany se stal jediným ztělesněním pomsty. Když se vrah sérií sadistických machinací zaměří na gothamskou smetánku, stopa záhadných indicií pošle Největšího detektiva světa na vyšetřování do podsvětí, kde se setká s postavami jako Oswald Cobblepot, Edward Nashton, Carmine Falcone a Selina Kyleová. Jakmile důkazy začnou vést blíže k domovu a začne být jasný rozsah pachatelových plánů, musí Batman navázat nové vztahy i odhalit pachatele, aby se stal symbolem naděje Gotham City.

Jak bavil nový thriller diváky ČSFD.cz, zde tedy názor Filmfanoucha. Ten tvrdí: To, že je někdy laťka nastavená vysoko automaticky neznamená, že další pokus nemá smysl. Hlavně, kdy k osvědčené látce přistoupil tak trochu jinak. Od zakončení Trilogie o Temném rytíři bylo jasné, že jakýkoliv nástupce Christophera Nolana to bude mít těžké. Ben Affleck poté možná v roli Batmana v dvojici snímků Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti/Liga spravedlnosti uměl působit dojmem, že by vlastní film utáhl, jím režírovaná sólovka se ale nikdy nezvedla ze země. A tak přišel Matt Reeves, tvůrce „Úsvitu o planetu opic“ i „Války o planetu opic“ od počátku naznačoval, že k Batmanovi přistoupí po svém. Víceméně diváky rozpolceně přijaté obsazení Roberta Pattinsona odstartovalo výraznou bouři obav, ty zazdila skvělá propagační kampaň. Naznačovala, že se Batman pod Reevesovým dohledem představí ve svěží, skvělé podobě. Reeves udělal skutečně to nejlepší, co mohl a od Nolanovy trilogie se odklonil razantně. Pojetím města Gotham, atmosférou i měřítkem. Nový Batman je ryzí krimi, která za pochodu evokuje „Čínskou čtvrt“, „Francozskou spojku“, „Taxikáře“ i „Sedm“. Batman se poprvé na plátně objevuje v detektivní poloze a ukazuje, že to pojetí má i do budoucna potenciál. Tu špinavou, depresivní, chvílemi až psychicky nepříjemnou návštěvu Gothamu nebude snadné jen tak dostat z hlavy.

Skvělý scénář dohromady utváří nosnou krimi zápletku, která umí za překvapovat, obcházet se bez slabých části a hlavně za pochodu pracovat s postavami. Po vzoru Nolana si Reeves dává na každé stěžejní postavě záležet, dá jí smysluplnou roli. Detektivní zápletku posouvá skrze osobní příběh hlavního hrdiny, který prozatím není ztělesnění symbolu, ale jen samozvanec děsící i ty, které se snaží chránit. Nový Batman není jen detektivní zápletkou v městě Gotham plné prohnilosti, ale i náhledem do duše Bruce Waynea. Ovšem i zde platí, že se do duše Bruce Waynea nahlíží jinak než svého času v „Batman začíná“.

Pattinson je skvělý Batman. Nový Batman tentokrát tolik nesází na Brucea Waynea, který by si měl hrát na milionářského playboye, tím není. Pattinsonův Bruce na tom není psychicky nejlíp, na veřejnosti to nezapírá. Zvolení písně od Nirvany " Something In The Way" k tomuto tak emo pojetí Brucea Waynea sedí skvěle, je radost vidět Pattinsonova Batmana v akci. I skrz vnitřní monology, které evokují jak vnitřní monology z detektivek i například promluvy Travise Bicklea z Taxikáře. Syrovostí nový Batman připomíná i nedávného Jokera Todda Phillipse. Pojí je hlavně ta výrazná osobitost snadno odlišitelná od veškerých aktuálně vznikajících komiksových adaptací.

Batmanův původ je znám, není nutné zas oprašovat momenty jako je odchod z opery či výcvik. Po vzoru „Spider-Man: Homecoming“ Reeves známého hrdinu vrhá hned do akce. Tříhodinový film se nestíhá vléct, umí si svou délku obhájit. Krom skvělého příběhu je Batman plný pár výtečných sekvencí. Automobilové nahánění Penguina Batmanem, jedna z nej automobilových filmových honiček posledních let, fenomenální atmosférické scény, koketující s hororem i funkční finále. Ač je Batman komornější, nepřichází o status působivosti.

Krom Pattinsona Reeves skvěle obsadit i další role. Zoë Kravitz je skvělá Catwoman, Jeffrey Wright solidní James Gordon, Andy Serkis je velmi dobrý (i když asi tak trochu nevyužitý) Alfred, Colin Farrell k nepoznání co Tučňák je vynikající herecká kreace; plánovaný seriál zní lákavě i díky samotnému zápalu Farrella. Riddler Paula Dana jistě není protivní pro fyzické konfrontace, vyvolá snadný pocit hrozby, nažene strach i Batmanovi. Danův až vyloženě fyzicky nepříjemný herecký výkon nechá vzpomenout i na Heatha Ledgera, Joaquina Phoenixe i jejich Jokery, krom nich i Johna Doea ze „Sedm“ či Skládačkového vraha ze „Saw“. Ať se Pattinsonův Batman příště utká s kýmkoliv, Dano nastavil laťku vysoko.

Kameraman Greig Fraser („Duna“ Denise Villeneuvea) se postaral o skvělé stylové záběry, víc než koketují s výtvarnem, kdy by šlo ze samotného filmu vybírat záběry a dělat z nich součást jedné výtvarné výstavy. Fraser dokazuje, že jeho přístup k obrazové kompozici je fenomenální. A je tu i Michael Giacchino; soundtrack nového Batmana pojal jinak než Danny Elfman, James Newton Howard či Hans Zimmer svého času. Jeho skvělý ústřední motiv k tomuto pojetí Batmana sedí, skvělými hudebními motivy doprovodil i stěžejní postavy Catwoman i Riddlera. Délka na 180 minut vyloženě nesvádí k boji s diváckou trpělivostí, pro některé ale bude klíčová. Hlavně těm, co víc než Batmana detektiva upřednostňuji Batmana v akci.

Z komiksových adaptací, které kdy vznikly, má Reevesův Batman jako jeden z nejblíže k uměleckému filmu, který i díky přízemnímu podání Batmanova mýtu (Batmobil je až normální auto, Batmanův arzenál realistický) nikdy vyloženě nesází na velkolepé i efektní atrakce (ač naháněčka na dálnici i pěstní souboje stačí). Batman je pořád áčkový blockbuster, vážně tu ale funguje trocha psychologické studie, odlišných ideologií o tom, co je spravedlnost i sledování toho, jak vyšetřování formuje Batmana i Bruce Waynea. S odstupem času bude Batman po vzoru Jokera výjimečná komiksová adaptace, která mohla vzniknout v klasickém studiovém systému a počítat s tím, že to pojetí rozdělí fanoušky. Ač tu Batman poprvé dostává titulu „Nejlepší detektiv světa“, jisté momenty asi fanoušky klasického Batmana nepotěší. Pořád nehrozí, že by to zašlo tak daleko, jako když Rianu Johnsonovi někdo po Star Wars: Posledním z Jediů vyhrožoval smrtí, protože mu svým filmem zničil dětství. V Reevesově podání Batman pořád zůstává Batmanem, jen k tomu přistupuje trochu jinak a i díky tomu se v následujících týdnech zaslouží o bohatá témata o tom, jestli je odklon od klasického Batmana ideální. Reeves novou kapitolu Batmana nakopl skvěle a naznačil, že by Nolanova Trilogie o Temném rytíři mohla mít do pár let solidního nástupce.

Skvělý scénář podtrhuje výborné obsazení, silný vizuál a hlavně parádní atmosféra. Detektivní, hororová i existenciální. Reevesův Batman vyvolá různorodé emoce, tím jen podtrhuje, že je to vrstevnaté dílo. Snad to samé za pár let půjde říct o pokračování. Potenciál, kam ta verze Batmana může směřovat, je velký. Jak film vidí MrHlad: „Matt Reeves svou se sebevědomou vizí batmanovského světa úplně jiným směrem, než jeho předchůdci. V jeho podání je Gotham ošklivé i špinavé město, jeho obyvatelé jsou unavení korupcí i zločinem. Tedy není překvapení, že Reevesův i Pattinsonův Batman není měkota. Nový Batman nezastírá inspiraci v kriminálkách z devadesátek ani sedmdesátkových thrillerech, připomene „Sedm“, „Serpica“ i „Přání smrti“. O dost víc se tu mluví i pátrá, Reeves točil hlavně detektivku zasazenou do realističtějšího a uvěřitelnějšího světa, než jaký tvořili jeho předchůdci. Hezky to vypadá, parádně to zní a Pattinson je Batman velmi dobrý. Bohužel ne tak jako Bruce Wayne, i celkově práce s jeho „civilním hrdinou“ trošku drhne. Hlavně proto, že i přes tříhodinovou stopáž se tvůrcům ne úplně povedly všechny motivy, příběhy i zvraty dotáhnout do uspokojivého konce. Některé prvky v Batmanovi působí polovičatě. Zkrátka toho chce řešit moc a ne vždy to Reeves dotáhne do uspokojivého konce. Méně je někdy víc, na druhou stranu pořád toho funguje dost na to, aby vznikl byl dobrý film.

Radek Strnad