Snad trochu jiná káva vůči jmenovaným z Ústí je básník Jiří Kratochvíl; bývalý reklamní textař dnes stojí za instagramovým projektem cyklusZeMě. Ručně psanou autorskou poezii tvoří od roku 2017, patří tak mezi první „insta-básníky“ z Čech. Na vlastním profilu takřka denně publikuje básně, slovní hříčky a postřehy, odrážející jeho pohled na pestré okolí i vztah ke světu. Právě vydal již druhý dotisk své první offline tvorby – knihy „…k sobě.“ Psal ji ručně, stejně jako píše originální básně na svém instagramovém účtu.

„Ručně psané básně jsou totiž nezaměnitelné poznávací znamení Jiřího Kratochvíla; odlišují ho od další tvorby napříč sociálními sítěmi i poetickou tvorbou duhých. Napsat ručně úplně celou knihu byl od začátku jeho záměr,“ uvedla Dominika Kučinská z pražské agentury 2media.cz, kde lze také Jiřího knihu koupit. Zájem o ni dokazuje okamžité vyprodání titulu v prosinci 2020. „A to hned dvakrát za sebou. I proto nyní přichází Jiří Kratochvíl s jejím druhým dotiskem,“ je ráda Dominika.

„Jistě, vyprodání prvního nákladu za necelých 24 hodin byl vlastně úlet; i proto následoval první dotisk s větším nákladem, a zase byl bleskově fuč. Úspěch knihy mě mile překvapil, stejně jako reakce na její obsahovou i formální stránku. Vždyť ručně psaná knížka je ojedinělá. I tak ale byla pro autora mého charakteru vstupem do neznáma. Když se pak instagramový básník pouští do skutečné sbírky, a vstupuje tak z virtuálního prostoru do toho reálného, neví, co tu lze čekat. Těší mě, že už dnes nesbírám jen srdíčka na Instagramu, ale i ta čtenářská," přiznává Jiří Kratochvíl. Ví dobře, o čem mluví: jeho instagramový účet cyklusZeMě aktuálně sleduje na 35.000 lidí!

Jiří Kratochvíl: „…k sobě.“ 248 stran, 349 korun

Radek Strnad