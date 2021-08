Starosta městského obvodu Severní Terasa Jaroslav Šimanovský byl jedním z gratulantů u paní Jiřiny Dimitrové, která oslavila úctyhodných 91 let.

Oslavenkyně Jiřina Dimitrová přijíma gratulace. | Foto: Městský obvod Ústí nad Labem - Severní Terasa

K paní Jiřině Dimitrové to máme z úřadu, jak se říká, co by kamenem dohodil. Kdo z nás se může pochlubit, že ve věku 91 let aktivně laškuje s facebookem, na kterém má 630 přátel. Paní Jiřinko, hodně zdraví k narozeninám.