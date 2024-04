/FOTO/ Někdo se v padesáti těší na důchod, někdo začíná žít. Někdo v devadesáti letech píše básně, někdo miluje televizní seriály, někdo stále myslí na druhé. Bývalá učitelka Danuše Jírová slavila v pondělí 22. dubna v Domově pro seniory na Bukově 102. narozeniny.

Ústecká básnířka Danuška Jírová oslavila na Bukově 102. narozeniny. | Foto: Miroslav Vlach

S kytkou přispěchal primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický, předsedkyně Městské rady seniorů Květoslava Čelišová, vedení domova, kamarádky.

Narodila se v roce 1922. Tenkrát byla v únoru pěkná zima, na Vltavě byl led silný 80 cm, po náhlé oblevě prý byly ledové kry u Libeňského mostu tak vysoko, že hrozilo jeho zřícení. Do akce byla povolána armáda. V květnu bylo sucho, v červenci přišly povodně, koncem listopadu překvapil sníh. V Jizerských horách byla kalamita, Lysá hora hlásily 263 cm. Narodil se Josef Kemr, Miloš Kopecký, Stella Zázvorková, Oldřich Lipský, Jiří Šlitr. Znalci sportovní historie přidají Emila Zátopka.

Návštěvníci ochutnávali na zámku Velké Březno sladkosti, které milovala vrchnost

"Do stovky byla ještě ve svém bytě, pořád si něco psala, kdyby ji nebolely nohy, tak by stále chodila do parku, nebo navštěvovala kamarádky. Učila dějepis a český jazyk, založila taneční kroužek, chodila do Sokola, psala básničky. Na Bukově je rok a moc se tam líbí. Ráda mlsá, z jídel má ráda smažený sýr s tatarkou omáčkou, v televizi nejraději sleduje různé vědomostní soutěže, včera koukala na hokej. Nekonečné seriály zrovna nemusí. Sama si sepsala dnešní program, přednesla několik básní, na chvilku si sedla k pianu, aby překvapila přítomné lidovou písničkou," svěřoval se syn Miloš Jíra.

Ústecká básnířka Danuška Jírová oslavila na Bukově 102. narozeniny.Zdroj: Miroslav Vlach

"Danušku znám dlouho, byla to má kolegyně ve škole, včera jsem dostal od ní poslední básničku. Je prostě úžasná! Manželka o ní natočila filmový dokument, takových lidí v Ústí moc není," tvrdil Zdeněk Krejčí.

VIDEO, FOTO: Nejhorší silnice v Ústí zaujaly. Řadu tipů přidali naši čtenáři

Na stole byl krásný dort, ve vázách květiny, ohromná zlatá číslovka kolovala prostorem, o fotku s oslavenkyní byl značný zájem. " Před třinácti roky jsem ji náhodou potkala na Klíši v lázních. Tenkrát jsem prožívala těžké chvíle, starala jsem se o nemocné rodiče. Danuška mě oslovila, pozvala k sobě. Společné rozhovory na mne působily jako lék. Není velká, ale vnitřní sílu má jako obr. Moc mi pomohla," tvrdila Blanka Mizerová. Došlo i na přípitek, Danuška Jírová opakovaně tvrdila, že poslední básničku připravuje na rok 2027. Tak ať vám to píše!

Odborníci z Japonska navštívili ústecké muzeum, program měli nabitý

Český statistický úřad uvádí, že v roce 2023 žílo u nás cca 2.350.000 seniorů, z toho v kategorii 95+ bylo přes deset tisíc. Stoletých bylo napočítáno cca 700. Pozor! Průměrný věk dožití se nejen u nás zvyšuje. Víte, kde průměrný věk (mužů + žen) dožití je nejvyšší? V pomyslné tabulce vede Japonsko (8O). Naopak nejnižší (50) je v Angole. Statistický údaj pro Českou republiku se mění každým rokem, v poslední době to značně ovlivnil covid.

Průměrný věk dožití v roce 2022 byl u mužů 74 u žen 79 let. Nejlépe je na tom Praha, Ústecký kraj je poslední. Víte že, v roce 2023 vlastnilo řidičské oprávnění 1,5 milionů seniorů? Chytrý telefon má snad každý důchodce. Dosud nejstarší ověřenou osobou v ČR byla Marie Bernátková (Zlínský kraj), která se dožila 111 let.

Miroslav Vlach