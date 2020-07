Jízdenku na léto lze využívat v období od 1. července do 31. srpna. V nabídce jsou dvě základní varianty. Týdenní jízdenka, která platí 7 dní po sobě s libovolným dnem začátku v červenci nebo srpnu, jejíž cena začíná na 690 Kč, nebo 14denní jízdenka, která platí 14 dní po sobě a její cena je od 990 Kč.

Největší výhodou je flexibilita jízdenek. Platí ve všech pravidelných spojích Českých drah, pouze ve vlacích s povinnou rezervací je třeba zajistit ještě místenku, a nijak není omezen počet ujetých kilometrů. Díky tomu se můžete vydat na cestu kdykoliv v době platnosti, cestu můžete v kterékoliv stanici nebo zastávce přerušit a pokračovat jakýmkoliv dalším vlakem Českých drah, nebo podniknout výlet a pokračovat i z jiné stanice nebo zastávky. Čím více budete poznávat a užívat prázdninové cestování, tím více díky paušální ceně ušetříte.

Jízdenka na léto umožňuje vyrazit za poznáním památek, přírodních krás, na turistické a cyklistické výlety, ale také poznávat českou krajinu z okna vlaku a projet některé romantické tratě, jako jsou například Pražský nebo Slezský semmering, Posázavský pacifik nebo lokálku Bechyňka, kde lze využít jízdenku dokonce při cestě nostalgickým vláčkem s lokomotivou Bobinka. S Jízdenkou na léto se dá přestoupit také do 1. třídy, pro kterou je možné dokoupit jednorázový doplatek pro úsek, ve kterém ji použijete. Držitelé In Karet si mohou zakoupit i časový doplatek do 1. třídy.

Jízdenka na léto je nepřenosná a cestovat na ní může jen osoba, jejíž jméno je na jízdence uvedeno. Při kontrole jízdenek je nutné vždy doložit průkaz s fotografií, jménem a příjmením uvedeným na jízdence. Jízdenka neplatí na lanovce na Ještěd. Podrobnosti k nabídce Jízdenka na léto lze získat na webu Českých drah (www.cd.cz), na zákaznické lince nebo v našich pokladnách.

Gabriela Novotná - regionální tisková mluvčí ČD