Současný mladý člověk už nechce pracovat celý život u jedné firmy, lákají ho nové projekty, seberealizace, podnikání, jazyky, cestování. Jedním z nich je mistr na úklid Josef Kinský.

Josef Kinský je pilný jako včela | Foto: Miroslav Vlach

Josef Kinský se narodil v Teplicích, manželku znal od svých dvaceti let, ochotně ji následoval do Brna, kde studovala vysokou školu, společně si později vybrali jako své bydliště Ústí nad Labem. Urostlý chlap prošel řadou zaměstnání, pracoval na poště, v zastavárně, v továrně vyrábějící zemědělské stroje, v tiskárně. Získané zkušenosti třídil a pečlivě ukládal do zásuvky plné snů. Nesnášel autority, tvrdě dřel, aby zajistil rodinu a mohl dále studovat. Jak se říká, začínal od nuly, brouzdal po internetu, navštěvoval kurzy, vyhledával odborné časopisy, zkoušel techniku a technologie. Od roku 2017 má vlastní malou úklidovou firmu, kalendář má beznadějně plný termínů. Čistý Úl znají hospodyňky nejen v Doběticích, ale také v Teplicích, Děčíně, Terezíně v Litoměřicích. Bílý koberec vzorně vyčistil, přidal vůni levandule a pár dobrých rad. Po krátkém přemlouvání souhlasil s rozhovorem pro Ústecký deník.

Muži v téhle problematice moc nepodnikají, jak jste přišel na ten nápad?

Všechno byla tak trochu náhoda a za všechno může náš pes. Každý, kdo má doma nějakého chlupatého mazlíka, ví, že především sedačka dostává pěkně zabrat. Pes se stal součástí rodiny, tak jsem jednou koupil nějaký zahraniční zázrak a pokusil se vyčistit koberec a sedačku. Kamarádi kroutili hlavami, nevěřili, tak jsem jim to musel předvést. Zájem narůstal geometrickou řadou, po nějaké době se ze mě stal „čistič“ profesionál.

Šlechtický salon se vydařil. Na velkobřezenský zámek přijela Mátlová a Brousek

Máte povedené logo, kdo ho vymyslel?

Já jsem měl jinou představu, návrhů bylo víc. Finální heslo dodala manželka, kamarád vytvořil tištěnou podobu a reklamní materiály. Někdy si myslím, že včelu jsem už dávno překonal. Každý den od 5 do 19, všechny víkendy, několik let bez dovolené.

Spousta světových firem nabízí úklidovou a čistící techniku, jakou používáte vy?

Nejraději bych používal nějakou českou značku, ale chybí tu kvalita. Začínal jsem s Němci, nyní mám anglickou značku. Hodně je to o ruční fyzické práci. Nemyslete si, je to makačka, ale pro mě je rozhodující spokojenost objednavatele. Když není spokojená zákaznice, nebo testují nový prostředek, odmítám peníze. Jednou v měsíci dělám dobré skutky, hlavně tam, kde jsou v rodině malé děti. Podrobnosti po mě ale nechtějte, to bych se červenal.

Kazmova One Man Show míří do kin. Vyprodáno, hlásí Ústí. Přidávají sály

Zbývá vám vůbec čas na nějaké koníčky?

Asi tomu nebudete věřit, mě ten úklid baví. Vyčistím snad všechno mimo kůže. Jednu garáž mám plnou chemikálii, druhou plnou techniky. Dříve jsem chodil rád na ryby, moc mě bavila koloběžka, nyní nemám čas, protože stále něco testuji, studuji, vylepšuji.

Předpokládám, že v hlavě máte další plány. Co příště vyčistíte?

Všechno má svůj čas. Třeba jednou budu čistit fasády rodinných domů, střechy nebo podvozky vozidel. Na špínu mám techniku a chemii, na lidskou závist nemám nic, tak tam dejte nějakou fotku v mlze, nebo pruhovanou včelku Máju. Ta by se dceři určitě líbila. Netvrdím, že jsem se v úklidu doslova našel, ale za kvalitu ručím svým jménem, a to je přeci výzva.

Miroslav Vlach

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín