V sobotu 24. dubna byl Lidl ve Všebořicích plný. Letáčky popisující sbírku potravin rozdávaly před vchodem dvě slečny, za pokladnami byly připravené označené košíky a hlasité poděkování.

Miroslav Vlach. | Foto: archiv M. Vlacha

Lísteček s nákupem jsem zapomněl doma a tak jsem musel improvizovat. Několikrát jsem projel prodejnou, abych aktivizoval mozek, v jednom místě jsem vyslechl rozhovor mladého táty se synem. Klukovi bylo tak šest, už z domova měl jasný úkol, nakoupit něco pro opuštěného Jirku. Hned jsem pochopil, že heslo " opuštěný Jirka " je vlastně rafinovaná nápověda pro předškoláka, který byl k neutahání. " Táto, proč tam dáváš ty pytlíky a plechovky? Jirka má také rád přesnídávku, jako já," rozčiloval se kluk. Táta s klidem anglického lorda vrátil do regálu těstoviny a vybídl malého kritika k akci. Ten zamířil do dětského ráje, ale na přesnídávky nedosáhl. Poradil si rychle a já posloužil jako jeřábník. To už tam stál táta a přistavoval valník. " Moc děkuji, nakupovat chodí hlavně manželka, já tu jsem dnes pouze jako nosič a pokladník," vysvětloval vousatý muž. Spokojenost z kluka sálala až do místa předání a nebyl sám. Tak si myslím, že to s tou naší mládeží nebude tak hrozný. Děkuji táto!



Miroslav Vlach