Jako kuk jsem chodil v neděli tátovi pro pivo do džbánku, ale znalec zrzavého moku nejsem. Kdyby mi někdo na stůl postavil pět nejprodávanějších piv, nepoznal bych rozdíl. Když je ale venku vedro, dobře chlazené chválí každý. Odborník by dodal, že současná doba vyprodukovala spoustu malých tzv. rodinných pivovarů. Někde vás za příslušný poplatek provedou výrobnou, ukáží sládka, přidají ochutnávku.

Pivní slinty jsou ale nesmrtelné! V českých hospodách je stále nejvíce fotbalových znalců. „Viděl si včera Spartu? Panečku, to byla ostuda. Když si představím, že to jsou profíci, tak bych brečel. Kvašňák se musí v hrobě obracet,“ slyšel jsem od dveří. A to byl teprve začátek.

„Víte, že nejbohatším sportovcem u nás je nějaký basketbalista. Jméno si nepamatuji, ale bere snad 250 milionů za rok. Panečku, tomu je jedno, čím bude topit v prosinci,“ smál se vousatý muž a pozvedl poloprázdnou sklenici. Ten třetí flekoval. „Bulvár provokuje s platy zpěváků, slavných herců, politiků. Jsem zvědavý, jestli někdo sestaví řebříček těch nejchudších. Mnozí mají také propocená trička, vstávají každý den kolem páté ráno a na dovolenou jezdí pod stan. Pár jich znám, na televizní zprávy se raději nekoukají,“ uzavřel první kolo hromotluk.

Venku bylo opravdu dusno, ale hospoda nebyla plná. Pivo bylo dražší, než tenkrát, diskuse kratší, účet vyrážel dech.

Miroslav Vlach