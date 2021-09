Od 17 hodin bude hrát kapela Báry, která vznikla původně jako výhradně dívčí. Během let se zde vystřídalo mnoho muzikantů, ale základní image kapely - trojhlasný vokál, doprovázený akustickými nástroji, je stále stejný. Současná sestava je pětičlenná : Bára Vinická (kytara, zpěv), Lenka Jandová (housle a zpěv), Iveta Dolanová (basová kytara), Patrik Holeček (mandolína a zpěv). Kapela hraje převážně převzaté skladby s českými (často vlastními) texty a pokud bychom ji opravdu chtěli zaškatulkovat, hrají country, bluegrass a folk. (luk)

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.