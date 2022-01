Stejně jako v loňském roce i letos bude výtěžek koncertu předán, formou šeků, dvěma konkrétním potřebným rodinám z ústeckého regionu. Je to rodina Johanky (16 let) s těžkým kombinovaným postižením a rodina Jaroslava (5 let) s Westovým syndromem. Na benefičním koncertě se představí Ústecký dětský sbor (sbormistři Martina a Petr Zemanovi, klavírista Václav Krahulík, Hudba hradní stráže a Policie ČR, Jan Šťastný, Kateřina Brožová a Daniela Šinkorová. Speciálním hostem bude 4TET Jiřího Korna.