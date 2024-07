O Julských Alpách, než jsem se tam vydal, jsem věděl, že jsou spolu s Karavankami nejvýchodnější částí Alp a možná i nejkrásnější a že jejich nejvyšším vrcholem je bájný Triglav (2864 m) a je to pohoří, ležící na hranici Itálie a Slovinska. Skutečnost však ohromila. Ukázalo se, že Julky, jak se jim familiérně říká, je rozsáhlá soustava mnoha horských hřbetů, údolí, kaňonů a planin, dohromady pokrývající plochu více než 4400 km2. Od 6. století pravlast části Slovanů jsou jedním ze světových pokladů - výzvou pro každého horolezce a zdrojem potěšení mnoha turistů. Jejich název je odvozen od římského vojevůdce Julia Caesara, který na úpatí východních Alp založil roku 50 př. n. l. město Cividade del Friuli.

Jen na území Slovinska má toto pohoří kolem sto padesáti vrcholů s minimální výškou dva tisíce metrů a dvacet pět z nich převyšuje dva a půl kilometru. Nejvýznamnější z nich jsou Triglav (2864 m), Jóf di Montasio (2755 m), Škrlatica (2740 m), Jalovec (2645 m) a Mangart (2679 m). Výstupem na posledně jmenovaný slovinská anabáze naší skupiny započala.

Začátek akce je po ránu v Itálii u jezera Laghi di Fusine, nad nímž se před výpravou tyčí ona výše jmenovaná hraniční hora se Slovinskem - Mangart. Vůbec jsme si v dalších dnech libovali, že existuje Evropská Unie. Nebýt toho, museli bychom každý den objíždět dlouhými údolími rozsáhlá pohoří či čekat frontu na italsko - slovinských hraničních přechodech. Prudký výstup na Mangart trvá necelé čtyři hodiny, ale stojí za to, je plně "výživný".

Přesto je lepší, než ten z druhé strany, tam je totiž více než 900metrové převýšení. Nejdříve do sedla, pak na vrchol, na druhé straně už je horská chata Koča na Mangartskom sedlu (1906 m). Po pokochání se výhledy do dáli i dolů na italská jezera odkud se vyšlo, spouštíme se do údolí. Pak pokračujeme do jakéhosi slovinského Špindlerova mlýna, do Kranjske Gory, významného to střediska turistiky i zimních sportů. Blízká Planica je zase známá lety na lyžích a Jesenice je centrem ledního hokeje, kde začínali první slovinští reprezentanti otec a syn Kopi(y?)tarové, první Slovinci v nejtěžší hokejové soutěži světa – v NHL.

Bovec je největší centrum turismu v údolí řeky Soče s mnoha hotely a penziony, s lanovkou na horu Kanin a s raftingem na řece Soče. Ta patří k nejkrásnějším řekám Slovinska, později jsme se podívali i k jejímu prameni (Izvir Soče). Údolí, kterým protéká, bylo během první světové války dějištěm těžkých bojů, při nichž zahynulo více než tři sta tisíc rakousko-uherských, tedy i českých vojáků. Soča, vodáky vyhledávaná, je přírodním klenotem - má smaragdovou barvu a prvotřídní čistotu. Ze 136 jejích kilometrů je sjízdných 120. Obdivujeme tisíc metrů vysoký vodopád Boka jen pět a půl km od Bovce. Trochu bloudíme, ale podél přítoku Soče řeky Korytnice směřujeme ke dvěma pevnostem z první světové války. Jmenují se Fort Herman a Kluže. Řeka Korytnica zde protéká v 70 m hluboké rokli, kde už v minulosti bylo možno v tomto místě kontrolovat strategickou cestu ze sočské pánve do Korutan.

close info Zdroj: se souhlasem Ervína Dostálka zoom_in Julské Alpy.

Z Kranjske Gory, kde máme základnu, jedeme další den do doliny Vrata pod Triglavem k horské chatě Aljaževov dom. Poslední část silnice už má sklon 25%. Od památníků obětí hor stoupáme pak zprvu širokou kotlinou podél řeky Bistrice vzhůru. Kotlina se zužuje a sklon stoupání vzrůstá. Část výpravy jde do sedla pod Lukjnou (1758 m) a na ni, druhá část traverzuje a využije i mírnou ferratu (zajištěná cesta) k chatě Dom Valentina Staniča (2332 m). Obě části výpravy tak mají nad sebou nejvyšší horu Julek Triglav (2864 m). Výstup na něj znamená dvoudenní akci a na to už není v tomto zájezdu časový prostor. Škoda.

Další den je na programu soutěska Vintgar. Měří šest kilometrů a je sto padesát metrů hluboká. Z horního konce, tedy s kopce, procházíme po chodnících, dřevěných mostech a schodech, kolem skal, dole pod námi protéká křišťálově čistá voda. Cesta končí u vodopádu Šum, největšího říčního ve Slovinsku. Začíná pršet a tak v obci Zasip to vypadá na záchranu. Z jídelního lístku sice nemají "čufti v paradajkove omaki, pire, krompir", takže se objednává "pašulj s 1/2 klobase a sladica (fazolačka s pečivem)" a pivo. Déšť končí, rychle vzhůru na hrad Bled a pak hned dolů k stejnojmennému jezeru.

Blejske jezero (jezero Bled) má tektonický původ. Vzniklo sice roztáním ledovce, ale vodou ho dnes zásobují především podzemní termální zřídla, která způsobují, že voda v něm je, ač leží mezi horami, až do podzimu příjemně teplá. A tak nejdříve jsme vystoupali na skalní bradlo sto čtyřicet metrů vysoko nad hladinou jezera na Blejski hrad, vyfotili si odtud z výšky fotogenicky nádherně položený ostrov Blejski otok uprostřed jezera a pak ihned "mazali" dolů a labužnicky se vrhli do mírných jezerních vln. Na ostrov s poutním kostelem Panny Marie se staroslovanským hřbitovem se lze lodí dostat. Bledské jezero je známým střediskem vodních sportů a pravidelně se zde pořádají veslařské regaty, ale i mistrovství světa.

Padesát serpentin čekalo řidiče zájezdu na dvanáctiprocentním stoupání při výjezdu ke dvěma horským chatám do průsmyku Vršič. Tu silnici, spíše její předchůdkyni, horskou cestu, tu budovali za první světové války ruští zajatci rakousko-uherské armády. Vršič je východiskem pro pěší túry. Naše skupina se vydává slušným krpálem na Mojstrovku (2332 m), odkud je nádherný výhled. Pak sešup neznačenou cestou k prameni řeky Soče (Izvir Soče) a pak autobusem k ubytování pod horou Vogel u druhého - Bohinjského jezera. To je vidět z ptačí perspektivy po výjezdu lanovkou na horu Vogel (1992 m) a nejen to, ale velká část Julských Alp jako na dlani. Přes Ribčev Laz, horské středisko s krásným kostelíkem podél malebného koryta řeky Mostnice až jejímu vodopádu Savice. Naši výpravu překvapil hned na začátku cesty mladík, který v lese prodával vstupenky za dvě eura k udržování turistické cesty. Ale samozřejmě je dostal, vždyť cesty musí někdo udržovat, že.

Poslední den jižní anabáze vrcholí na planině Pokljuka u Sporthotelu, opěrném to bodu tradičních lyžařských mistrovství i biatlonu a to i evropských a světových. Ještě vyrážíme přes rozsáhlou planinu Javorník k rázovité horské chatě Blejska koča pod Lipancom a pak už po večerním pokoupání v Bledském jezeře, domů. Přichází noc a to se bude, věřme, v autobusu dobře spát. Se zážitky nádherného týdne v lůně slovinské přírody. Ta dvě jezera a ty nádherné výhledy z vrcholků hor – to bylo něco!

Ervín Dostálek, bývalý učitel a cestovatel z Ústí nad Labem