Role průvodkyně nekonečnou hernou se ujala jedenáctiletá Karolína Zlámalová, její pětiletá sestřička Terezka na určených místech předváděla základní cviky a hry. Blíží se jarní prázdniny, zkuste třeba battle beam, cageball, airtrack, ninja course, foam pit. Pokud nevíte, co to znamená, zajeďte si do Předlic, šikovná Karolína vám to vysvětlí. Ústecká Jump Family aréna je v provozu od roku 2018, do realizace tajného snu se pustili dva kamarádi Jirka Durák a Petr Zlámal. Dohromady mají sedm dětí a pět trampolínových areálů. Po zkušenostech z Ústí nabídli vlastní projekt v Plzni, Českých Budějovicích, Olomouci a Mostě. Energetická krize a inflace jim nedá spát, ale pro zákazníky vždycky chtějí to nejlepší. Teplo, světlo, bezpečnou zábavu a radost z pohybu.