Letošní velmi úspěšnou taneční sezonu zakončil juniorský tým STK Gebert se svojí formací Dark Members titulem 1. vicemistrů světa soutěže WDA World Championship, která se uskutečnila ve dnech 15.–18. června v Budapešti. Zároveň tato formace získala speciální cenu „The most powerful choreography“. Na tuto cenu je pyšná zejména trenérka a choreografka tohoto týmu Eva Kriechenbauerová.

Juniorský tým STK Gebert s formací Dark Members se stal 1. vicemistrem světa | Foto: archiv STK Gebert

Na mistrovství světa této soutěže byl juniorský tým nominován na základě úspěchu v taneční soutěži Czech Dance Tour, kdy tanečníci získali 1. místo na mistrovství Čech. Tento titul obhájili i na mistrovství ČR, kdy také obsadili 1. místo a stali se mistry ČR. Letošní sezona byla s touto formací více než úspěšná. Na soutěži Best of The Best v Praze dne 10. června vyhráli také 1. místo, ale zároveň i absolutního vítěze juniorské kategorie a absolutního vítěze za nejvyšší skóre základní ligy. I v dalších soutěžích tato formace získala krásná umístění na předních příčkách.

Medailové žně. Ústecký taneční klub STK Gebert odjížděl z mistrovství spokojen

Zeptali jsme se trenérky Evči Kriechenbauerové, jak vnímáte vaše umístění na mistrovství světa v Budapešti? „Náš cíl letošní sezony bylo se dostat na mistrovství světa do Budapešti. To, že jsme se tam dostali z 1. místa z mistrovství Čech na soutěži Czech Dance Tour, bylo úžasné. Dokonce jsme si i obhájili 1. místo na stejné soutěži na mistrovství ČR. Strašně jsme se tam těšili, měli jsme radost, že se nám to podařilo a jeli jsme tam s tím, že si to tam jedeme užít jako tým. Nakonec jsme tam strávili společně čtyři dny, prošli jsme si památky v Budapešti a trávili čas společně. Jsem pyšná na to, jaký mám tým. A zakončení našeho celého výletu bylo naše umístění na mistrovství světa, kde jsme se stali Vicemistry světa v Budapešti a dostali jsme speciální ocenění ‚The most powerful choreography‘. Jaké mám z toho pocity? Neskutečné, co se nám tento rok podařilo. Tolik úspěchů a radosti, úžasné, nemám slov.“

Michaela Zoubele (Gebertová)