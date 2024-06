Juniorský tým Curse of The Shamans s trenérkou Evčou Kriechenbauerovou ze Sportovního tanečního klubu Gebert The přivezl z Mistrovství Evropy Best Dance Group, které se konalo v neděli 26. 5. 2024 v Chorvatsku Opatiji, titul Mistrů Evropy a zároveň se ještě dostal mezi nejlepších 6 choreografií z celého dne (celkem 35 choreografií). Co tomu ale všechno předcházelo?

Z cesty za titulem. | Foto: Se svolením Michaely Zoubele

V pátek 24. 5. 2024 ještě proběhlo Mistrovství České republiky v Litoměřické Kalich areně, kde tým obhájil vítězství z minulého roku a opět zvítězil! Po vyhlášení výsledků tým rychle spěchal domů, aby se za 4 hodiny opět sešel u autobusu a vyrazil do Chorvatska na Mistrovství Evropy. Je to neuvěřitelný pocit. Tento úspěch je výsledkem tvrdé práce, odhodlání a energie, kterou všichni naši tanečníci a trenérka Evča do přípravy a soutěží vložili. Jsme velmi hrdí na Evku a celý tým. Tento úspěch je pro nás velkou motivací a potvrzením, že jdeme správnou cestou.

Plánujeme pokračovat v rozvoji našich tanečníků a zúčastňovat se dalších prestižních soutěží a i ve větším rozsahu. Naším cílem je nadále poskytovat kvalitní tréninky a podporovat naše tanečníky v dosahování jejich snů. Chtěla bych moc poděkovat statutárnímu městu Ústí nad Labem za jejich neustálou podporu. Bez jejich pomoci by cesta na Mistrovství Evropy a vůbec na všechny Mistrovské soutěže byla mnohem těžší. Je skvělé mít za sebou takovou podporu a vědět, že náš úspěch je oceněn i doma

Zeptala jsem se trenérky The Curse of The Shamans Evči Kriechenbauerové na několik otázek:

Jaký je to pocit stát se mistry Evropy?

Nepopsatelný. Vidět upřímnou radost a vděčnost celého týmu. To je to nejkrásnější, co může trenér zažít, vidět svůj tým šťastný a cítit tu lásku, co mezi sebou mají. Úžasný pocit.

Můžete nám přiblížit, co všechno obnášela příprava na takto významnou soutěž?

To nejdůležitější je, abychom ve všem byli společně jako jeden tým a drželi při sobě! Makali na sobě a nikdy se nevzdali. Snažit se být každým tréninkem lepší a lepší, a hlavně do všechno dát chuť a energii a jet na soutěž s tím, že do toho dáme vše. Nejdůležitější je, aby to člověk dělal s láskou a chtíčem, a hlavně být týmový hráč a respektovat a podporovat celý svůj tým.

Choreografie "The Curse of The Shamans" byla vybrána mezi šest nejlepších v kategorii juniorů. Co si myslíte, že porotu tak zaujalo?Já si upřímně myslím, že to co je zaujalo úplně nejvíce, byla ta energie co ze sebe děti vydaly, tu sílu co v sobě měly a s jakým chtíčem chtěly porotu přesvědčit, že na to opravdu mají být v top 6 choreografií. Na 100 % se vžili do své role a vše klaplo, tak jak mělo! Z pohledu choreografa si myslím, že zaujala originalita, hudba a nápaditost. Jsem pyšná na to, jak to jako celek vypadá, jak vše ladí a má smysl. Pracovali jsme na novém těžším stylu Afro Dance a House Dance a vidím obrovské pokroky od začátku sezóny. Jsem na ně opravdu pyšná.

Co byste poradila mladým tanečníkům, kteří sní o podobném úspěchu?

Poradila bych asi jednu zásadní věc, pokud chcete opravdu něco dokázat, tak si za tím opravdu musíte na 100 % jít a musíte do toho dát opravdu vše, co je potřebné i přes nějaké zklamání, pláč, smutek. Tohle všechno do toho patří a zrovna v tuhle chvíli se nejvíce kousnout, nevzdat se a jít do toho ještě víc naplno. A pokud budeš opravdu věřit a dělat pro to vše. Dokážeš to! Nikdy se nevzdávej v tom, co opravdu si opravdu přeješ a chceš!

Michaela Zoubele, vedoucí STK Gebert

