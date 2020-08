Na první pohled je to sportovní typ. Miluje sjezdovky, několikrát pokořil Krkonošskou sedmdesátku i Jizerskou padesátku, skákal padákem, točil se kolem hladké i divoké vody, v mládí dělal několik bojových sportů, kolečkové brusle nesmí chybět v kufru jeho auta. Ústečan Jura Sýkora před třemi roky vdechl život jednomu ze svých snů, na Miladě uspořádal triatlon a kvadriatlon.

Jura vymyslel Miladatlon, na dvaadvacátého srpna chystá třetí ročník | Foto: M. Vlach

"Děkuji za filmový úvod, ale raději bych to zkrátil na fakt, že sport mám rád. V sobotu 22. srpna bude opět natažen na Miladě barevný koberec vedoucí z vody k cyklistickému depu, opět se bude závodit ve všestrannosti. Letos nesou závody název XTERRA MILADATLON, protože se staly součástí Českého poháru XTERRA CZECH TOUR 2020. Pokud nám to snažení nepokazí nějaká zdravotní karanténa, tak začínáme přesně v 08:00. Jsem rád, že soupiska školáků je zase delší, hlavní závod odstartuje ve 13:00. Ono těch triatlonů a kvadriatlonů bude několik, popisovat každou disciplínu by zabralo dost místa, raději se podívejte na naše stránky (www.miladatlon.cz)," s úsměvem tvrdil pečlivý ředitel akce.