Ústecký justiční palác, který svět neviděl, má svoji dopravní značku

Čtenář reportér

O novém justičním paláci na ústeckém Bukově bylo napsáno nespočet článků. Asi v krajské metropoli neexistuje stavba, kterou by pražští politici více milovali. Za těch 20 let co se o vybudování areálu hovoří, se u poklepání základního stavebního kamene vystřídala řada politiků včetně někdejšího prezidenta Miloše Zemana.

Ústecký justiční palác, který svět neviděl, má svoji dopravní značku. | Foto: čtenář Deníku

A proto není divu, že palác, který svět neviděl, je stále terčem vtípků některých Ústečanů. (o paláci jsme psali ZDE) Jeden komentář, který přišel v minulých dnech na e-mail, za všechny. „Při procházce Ústím jsme s přítelkyní narazili na nezvyklou silniční značku. Můžete ji použít jako humorné zpestření ve vašich novinách. S pozdravem čtenář vašeho deníku G.“ Na zaslaném snímku je dopravní značka zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou – mimo vozidel justičních složek. „Silniční značka do slepé ulice, soud ještě nestojí,“ píše se v popisku fotografie. Děkujeme za příspěvek. Své poznatky, tipy na reportáže můžete posílat na e-mail ustecky@denik.cz nebo přes formulář Čtenář reportér. Mohlo by vás zajímat: Podívejte se, takový byl maturitní ples Gymnázia a SOŠ Dr. Václava Šmejkala Zdroj: Deník/Adéla Stejskalová