V rámci výstavy Ústecká strašidla jsme pro vás připravili sérii pověstí, které nás při tvorbě expozice inspirovaly. S jednotlivými strašidly, bubáky a bytostmi z jiných světů se postupně můžete seznamovat tady na Facebooku. Ještě lepší je ale přímý kontakt s nimi v báječném prostředí našeho muzea, kam vás tímto srdečně zveme. Výstava trvá do 18. května 2025.

Hrnčířská Líza

Líza si shrnula z čela pramen zpocených vlasů a zastrčila ho pod šátek. Zasunula ruce pod široké popruhy nůše a namáhavě si usadila na zádech svou týdenní práci. Nůše byla plná pečlivě vypálených hrnků a Lízu čekala dlouhá cesta z Teplic do Lochočic. Vezme to přes Vešťanský vrch, i když se už teď sotva drží na nohou. Ale nedá se nic dělat.

Času je málo a když svým zákazníkům nezaklepe na dveře včas, obstarají si hrnky jinde. A co si potom počne? Už teď jí sotva zbývají peníze, aby zaplatila, co dluží za vypálení poslední várky hrnků. A tak vyrazila. Když doplahočila k úpatí kopce, už sotva pletla nohama. Čemu se divit, vždyť své výrobky musí vypalovat v noci, jindy ji hrnčíř Ludwik k peci nepustí.Líza si povzdychla a vyrazila.

close info Zdroj: Se souhlasem Muzea města Ústí n. L. zoom_in Lochočice (německy Lochtschitz) jsou zaniklá vesnice, která stála asi čtyři kilometry jižně od Chabařovic. Vesnice zanikla kvůli rozšiřování hnědouhelného Lomu Chabařovice v roce 1977.

V půlce kopce cítila, že kdyby se teď zastavila, už se jí nepodaří zvednout. Pevně stiskla zuby a posunula si popruh, který se jí bolestivě zarýval do ramene. Musíš, Lízo, musíš přemlouvala sama sebe v duchu a jako stroj znovu začala klást jednu nohu před druhou. Krok, druhý, třetí… Po zádech se valí pot, dechu se nedostává. Už tam budeš, Lízo, už jen pár kroků…

Kulatý kámen se pod tíhou Lízina těla obtěžkaného obrovskou nůší otočil a její noha sjela do hlubokého výmolu. Kopcem nad Vešťany se ozval táhlý výkřik. Hrnky se kutálejí dolů do údolí, poskakují přes kořeny, narážejí jeden do druhého a tříští se na stovky bezcenných střepů. Tělo nebohé hrnčířky se bezmocně svezlo z cesty a zůstalo nehybně ležet vedle obrovského pařezu.

Hospodyně z Lochočic se toho dne nových hrnků nedočkaly. Duše nebohé Lízy kvůli tomu nikdy nenašla klid. Dodnes sedává na ohromném kameni na vrcholu Vešťanského kopce a zoufale tam naříká a vyje. Kolemjdoucím z toho srdcervoucího nářku tuhne krev v žilách.

Muzeum města Ústí nad Labem