Tep města, úzkost i noční tančírny. Kafka Band CD Der Process živě představí v ústeckém Hraničáři v pátek 3. listopadu od 20.00. Vstupné stojí 260 korun. Uzavře tak trilogii dle slavného temného díla pražského Němce Kafky, co zemřel před sto lety.

Kafka Band | Foto: Facebook/Kafka Band

Kafka Band vydal Process u Indies Scppe v Brně 15. září. Po Zámku i Americe se k Indies vrací. Po Zámku i Americe tak parta okolo spisovatele i zpěváka Jaroslava Rudiše, výtvarníka a rockera Jaromíra 99 a hudebníka Dušana Neuwertha uzavírá trilogii nahrávek, inspirovaných dílem spisovatele Franze Kafky, od jehož smrti uplyne příští rok sto let. Opět vydali koncepční album v produkci Dušana Neuwertha i kapely. Nabízí 12 skladeb, kde se hudba prolíná s literaturou, čeština s němčinou (jednou angličtinou), temná místa s absurdním humorem. Naživo nahrávku kapela, kterou vedle výše jmenovaných tvoří muzikanti Tomáš Neuwerth, Lukáš Morávek, Zdeněk Jurčík i Petr Weiser, představí v říjnu a listopadu po česku, Praze, Ústí nad Labem, v německém Bielefeldu i Brémách.

Kafka Band má i videoklip Türhüter – Dveřník, lze jej vidět zde Der Process vyšel na 2LP, CD, mp3 i hlavních streamovacích službách. Jak se hudebně liší části trilogie, ví Jaromír 99: „Album Das Schloss/Zámek je víc literární a surové, Amerika epická. Je cítit, že vznikala pro divadlo. A Der Process je klubové album. Cítíme tep města i noční tančírny a šantány. Ale také úzkost i strach.

Do Ústí v listopadu dorazí jazzová legenda i klávesista Karla Gotta

”První album Das Schloss vzniklo v roce 2014 jako soundtrack ke komiksové adaptaci Jaromíra 99 a Davida Mairowitze. „Měli jsme odehrát 2 dva koncerty, jeden v Praze, druhý v Literárním domě ve Stuttgartu na výstavě K: n Kafka v KomiKsu, kde Jaromír vystavoval s kultovním komiksovým tvůrcem Robertem Crumbem a francouzskou výtvarnicí Chantal Montellier. A hned jsme dostali další nabídky,” líčí Jaroslav Rudiš. Jaromír 99 pokračuje: „Mysleli jsme si, že to bude jednorázový projekt. Pak v divadle v Brémách podle Zámku vzniklo představení, kde jsme hráli, nabídli na jeviště Kafkův fragment Amerika. A pak jsme si řekli, že by bylo dobré trilogii uzavřít asi nejznámějším Kafkovým dílem - Procesem.”

Příprava CD připomínala literárně-hudební seminář, ví Dušan Neuwerth: „Jára Rudiš s námi knihu rozebere a najdeme místa, která pomohou děj vyprávět. Písně vznikají improvizací, jiné nesou hudebníci. Některé skladby Kafka volně inspiroval. Víc textů vychází z Kafky.”

Dle Rudiše je román Proces příběh o vině i touze po spravedlnosti: „Bankovní úředník Josef K. je jednoho rána zatčen. Neví proč, nikdy se to nedozví. Bojuje s temnou mocí, byrokracií. Chce očistit, ale končí v lomu s nožem v srdci. Zemře jako pes, jak Kafka píše. Je to temný, současný příběh, kde je i humor.”

Interporta má šest dílů. O víkendu se v Ústí těšte na Radůzu, Slzu a Kluse

Podobně jako Kafka psal německy, ale jeho druhým jazykem byla čeština, tak i texty se pohybují mezi němčinou a češtinou. Přesto se na albu objevuje jedna anglická píseň. „Prostě to tak přišlo. Ve skladbě Shame - Stud jsme to zkoušeli německy i česky, ale nakonec z toho nejlépe vyšla přece jen angličtina. Stud a vina jsou velké Kafkovo téma. Ta píseň působí křehce - možná proto, že Dušan Neuwerth ji složil na klavír, když uspával svou malou dcerku. Ale ten text je absolutní protiklad. Je v něm velká temnota. Vzniká tak zajímavé napětí. A to, myslím, platí i pro další skladby,” vysvětluje Jaromír 99.

Kafka Band představí Der Process naživo na pár koncertech v říjnu a listopadu. „Každé album vzniklo s úplně jiným nástrojovým obsazením, proto nelze jen tak mezi alby přeskakovat. A ani to nechceme. Chceme na scéně odvyprávět Kafkův příběh tak, jak ho my vnímáme. Tentokrát nás čeká Der Process. Ale v přídavcích pár starších skladeb připomeneme,” přibližuje Dušan Neuwerth živou podobu.

FOTO: Pod nemocnicí v Ústí nabouralo auto do sloupu, dva lidé se zranili

V roce 2024 uplyne sto let od smrti Kafky. Spisovatel se narodil v Praze 3. 7. 1883, zemřel 3. 6. 1924 v rakouském Kierlingu. Dnes platí za asi nejslavnějšího pražského autora.

Zdroj: Janni Vorlíček