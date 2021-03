První tóny skladby Muzikonaut bylo možné slyšet z jejich zkušebny už koncem roku 2019, jenže dlouho k ní nemohli napsat text. Píseň začala dostávat konkrétnější podobu s příchodem nového bubeníka Pedra a následném lockdownu kvůli pandemii viru do našich životů. Že jste slovo Muzikonaut nikdy neslyšeli a nevíte, co znamená?

„Slovo Muzikonaut jsem pro tenhle song vymyslel. Přišlo mi skvělé, spojit nekonečný vesmír v zastoupení kosmonauta a muziku – ani ta nemá žádné bariéry. V rámci všech restrikcí se stal takovým naším symbolem, že je hudba pořád živá a dál je tu naděje,“ říká Mára, baskytarista Idio. Nový singl kapela nahrávala ve spolupráci s producentem Honzou Brambůrkem z Tajnýho studia v Ústí nad Labem. Ex člen Houpacích koní dal kapele Idio několik užitečných rad, vlastně ze všech členů ve studiu vyždímal maximum. „Byla to úplně nová zkušenost, i když to zní trochu divně. Honzu nám poslal samotný vesmír,“ směje se zpěvačka Terka. A kytarista Johnny dodává: „S Honzou Brambůrkem jsme se na začátku oťukávali, nevěděli, co od sebe máme navzájem čekat. Přeci jen pracuje s alternativnějšími umělci, jako jsou třeba legendární Houpací koně. Nakonec to ale bylo velmi plodné nahrávání v domácím prostředí a věříme, že se brzo do předlického Tajnýho studia vrátíme.“

Klip vznikal v ústeckém klubu Decibel (bývalý Cirkus), který měl být v roce 2020 po rekonstrukci otevřený. Kamery a režie se chopil Miroslav Lavický, hlavní roli v klipu má začínající herečka Karolína Eraidiová z Ústí, dívka s čerstvou zkušeností v pražském Studiu Hrdinů. „Jsem rád, že se nám - navzdory opatřením - povedlo v únoru natočit klip, který vypadá skvěle i přes velmi omezené možnosti. Vím, že se náš Mára s režisérem Mírou u scénáře trochu zapotili, ale výsledek stojí za to. Doufám, že nejen našim fanouškům ukážeme, že hudba je stále naživu, zvedneme jim náladu, dodáme naději,“ věří bubeník Pedro… a těší se.

Premiéra nového videa Idio&Idio, v pořadí již šestého klipu této ústecké skupiny, se odehraje online na jejím Facebooku v neděli 14. března 2021 od 15.00 hodin. „Určitě je se na co těšit. Tak se nezapomeňte dívat a třeba mám i napište, co na novinku říkáte,“ zve za skupinu zpěvačka Terka.

Radek Strnad