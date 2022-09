Zdroj: Youtube

S heslem „faster, harder, Scooter“ jsou umělci stále připraveni posouvat hranice vpřed. Nejde jen o kapelu samotnou, ale také o zcela inovativní řešení pódia, ohňostroje, světelnou show a nadupaný zvuk. Fanoušci budou mít možnost slyšet všechny zásadní hity, které H. P. Baxxter a jeho dva spoluhráči předvedou v nekompromisní podobě. Hyper Hyper, Fire, How Much Is the Fish?, Ramp! (The Logical Song), Nessaja, Maria (I Like It Loud) nebo Move Your Ass! jsou bezesporu zárukou toho, že se budou bavit opravdu všichni a Scooter opět s přehledem potvrdí svoji pozici jedné z nejslavnějších evropských kapel 90. let. „Pomalu ale jistě se česká a moravská pódia stávají naším druhým domovem, je to naprosto fantastické! Těšíme se do Plzně, která dala světu úžasné pivo a podíváme do Pardubic a Ústí nad Labem,” říká frontman Scooteru H. P. Baxxter a dodává: „Je nám jasné, že fanoušci budou opět úžasní, jak je na našich koncertech v Česku zvykem. A my uděláme všechno proto, abychom si jaro u vás společně všichni skvěle užili!”

Zdroj: Archiv skupiny

24 hitů v top ten, 30 miliónu prodaných nosičů a na 90 zlatých a platinových desek za prodej. Tisíce koncertů po celém světě, desetitisíce fandů, neutuchající energie i propracovaná show s využitím nejmodernější techniky, tohle všechno je kapela Scooter.

Kateřina Hlavinková - Presscode