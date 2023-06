Kapela The Boom láká na benefici s orchestrem, peníze pomohou slepému plavci

Čtenář reportér

V roce 2020 oslavila skupina The Boom 30 let od vzniku, i přes složitou situaci v souvislosti s pandemií, bylo možné za přísných hygienických opatření uskutečnit Letní koncert i 30. Vánoční koncert formou internetového přenosu. Deníku to s velkou radostí připomněl Pavel Nepivoda, kytarista, zpěvák i lídr ústecké revivalové skupiny The Boom. „Podařilo se nám tradici vánočních a letních koncertů nepřerušit a náš letošní letní koncert se odehraje v sobotu 10. června od 19.00 v zahradě Palácové vily Carla Friedricha Wolfruma u budovy Českého rozhlasu Sever Na schodech 10.

The Boom Beatles Revival Band. | Foto: Archiv The Boom

Hostem koncertu bude mladý talentovaný hudebník a zpěvák Vojtěch A. Bergmann, třináctiletý školák z Ústí milující Beatles a jejich pestrou tvorbu. Vojta, který zahraje od Beatles na kterýkoliv nástroj téměř cokoliv, vystoupí ve výběru pro Letní koncert s nově připravenými skladbami, jak s orchestrem, tak jen s kapelou The Boom, stejně jako tomu bylo na Vánočním koncertě. Během tříhodinového koncertu tradičně zazní výběr převážně studiových skladeb, které Beatles nikdy živě nehráli, na pódiu bude za kapelou více než 30 hudebnic, hudebníků a dívčího sboru. „Výtěžek našeho tradičního letního koncertu bude věnován nevidomému plavci Miroslavu Smrčkovi (*1964), který se již v roce 2016 kvalifikoval na olympiádu v Rio de Janeiru, kde skončil na pěkném 6. místě. V roce 2017 pak přivezl Mirek z Mistrovství světa plavců v Mexiku stříbrnou a bronzovou medaili, v roce 2018 získal na Mistrovství světa v Dublinu 3 x 4. místo a splnil limit na Mistrovství světa v Londýně a taktéž na olympiádu v Tokiu 2020. Olympiáda v Tokiu byla přesunuta na rok 2021, a ačkoliv již Mirek uvažoval o ukončení vrcholového sportu, olympiádu si nakonec nenechal ujít. V letošním roce plánuje intenzivně trénovat a bude se snažit splnit limity pro Paralympiádu v Paříži v roce 2024," dodal ještě pro Ústecký deník Pavel Nepivoda. Vstupné je 150 korun v předprodeji, 200 korun na místě. V případě nepřízně počasí se koncert přesune do Národního domu, akce proběhne ve stejném čase. Radek Strnad