„Vážený a milý čtenáři. Oceňuji tvůj vkus, neboť tě zaujala tato knížka. Asi bys rád věděl, co uvnitř najdeš. Takhle. V běhu času se mi sejdou nápady, úvahy i zasuté vzpomínky, o které se chci dělit. Takže se třeba dočteš, jak jsem poznal Karla Gotta a co jsem o něm zatím nikomu neřekl. Ale všichni jistě ví, že jsem pro něj napsal úspěšné písničky (třeba. Čau lásko, Krev toulavá, Když muž se ženou snídá). Představím ti svůj názor na přistání na Marsu i nejrůznější záhady. Ty mě baví odjakživa. Víc si musíš zjistit sám. Snad se u toho zasměješ v míře vrchovaté,“ prozradil Šíp, který kromě autobiografie Bavič (2019) napsal i knihu Karneval paměťových buněk (2018).

Název knihy „Do hrobu si to nevemu“ napadl autora z logiky věci. „Jsou to všemožné nápady, úvahy i vzpomínky, pro které nemám jiné uplatnění. Ty věci mi prostě táhnou hlavou, když zrovna nestojím na jevišti,“ popisuje dále autor, který v knize nemohl opomenout vzpomínky na slavného Zlatého slavíka. „Na něho si nelze nevzpomenout, příležitostí je až až. Dál je přítomen v éteru, vysílají se reprízy jeho koncertů, hrají jeho písně, zkrátka je tu dál s námi.“

Autor přiznává, že je milovník záhad. „Mám je rád, mnohé jsem nakousl právě v knížce Do hrobu si to nevemu (upozorňuji, že slovo nevemu je správně, bez onoho "z"). Ale mé úvahy jsou nahodilé, dumám o nich nesystematicky, jak mi zkrátka přijdou na mysl. A snažím se jim přijít na kloub, často je to předmět mé osobní zábavy,“ popisuje svůj koníček Šíp, kterého mají diváci rádi především pro vtipnou povahu. „Důvodů k smíchu je kolem nás dost, jen je třeba je správně rozpoznat. Snažím se, aby veselé věci v mojí mysli přebily ty neveselé, kterých je bohužel stále víc.“

A jak to má Šíp s knihami? „Často mám pocit, že ty podstatné jsem již kdysi přečetl, dneska nejradši sáhnu po literatuře faktu. Na dovolenou k moři si často beru cokoliv od izraelského humoristy Ephraima Kishona. Psal povídky, které mě znovu a znovu pobaví.“

Po aktuální novince ještě další v plánu nemá. „Nejsem spisovatel, psaní mě tedy neživí, je to pro mě zábava. Většinou je to letní zábava, v létě mám totiž volno. Když se k tomu přidá pandemie, pro mě je to ideální čas na psaní, protože volna mám víc, než jindy,“ přiznává.

Karel Šíp, moderátor, bavič, scenárista a textař se narodil 1. června 1945 v Praze jako jedináček. Vstoupil do povědomí TV diváků pořadem Hitšaráda, který úspěšně moderoval spolu s Jaroslavem Uhlířem. Na tento pořad navázala televizní hudební show Galasuperšou. Též uváděl řadu televizních pořadů, třeba Rozjezdy pro hvězdy, Klip-klap, kabaret Šaráda a účinkoval v televizních estrádách. Společně s Jiřinou Bohdalovou chystal pro ČT pořad Za oponou s Jiřinou. V roce 1971 založil skupinu Faraon, hrál v ní na baskytaru. O rok později přizval ke spolupráci zpěváka Jiřího Schelingera. Karel Šíp je autorem asi pěti set písňových textů. Jeho oblíbeným parterem, s nímž často ve scénkách vystupoval také v Domě kultury v Ústí nad Labem, je „Poslední Krušnohorec“ i pohádkář, učilel češtiny, ctitel krásných žen i bývalý parťák již bohužel zesnulého pilota/komika Josefa Mladého, nevyléčitelný hypochondr Josef Alois Náhlovský, Zatím naposledy si Pepíčka přizval do svého Silvestrovského pořadu Všechnopárty 31. prosince 2021. A zase to tu s nimi byla neskutečné legrace.

