Prázdniny jsou v druhé polovině, každý den se musí patřičně prožít. Tentokrát však nikdo nehrál na schovávanou mezi balvany, tyhle děti udivovaly nahodilé diváky odvahou a šikovností na barevných lanech. Kolem urostlého muže v červeném tričku s nápisem HoroAkademie.cz byla skupinka v přilbách.

„Já už lezu od tří let. To si nedělám legraci. Doma máme v bytě lezeckou stěnu, mohu trénovat každý den. Závrať nemám, ale respekt ano. On ten kámen je docela vysoký, nevím kolik měří od země, ale je to obtížnost pět. V zajišťování se střídáme, někdy si radíme, kam dát nohu, kde je solidní úchyt atd. Já jsem z Brna, je mi jedenáct let a nevěnuji se pouze lezení. Dělám gymnastiku, tenis, plavání. Baví mě pohyb,“ tvrdila jedenáctiletá Jana. Děvčat tam bylo víc než kluků.

„Dnes ještě máme táborák, zítra bojovku. Na tu se moc těšíme. Je to vlastně noční stezka odvahy ve skalách,“ doplnila informace z terénu stejně stará Ema. Potom dostal konečně slovo jeden z vedoucích lezeckého tábora.

„Přijeli jsme z Prahy. V Tisé se nám moc líbí, zatím nám přálo počasí, každý den se trénuje, ale zvládneme i výlet do okolí. Dospěláků je tu pět, dětí jednadvacet,“ prozradil profesionální instruktor lezení, kterému všichni říkali Kytka. Kolem šesté odpoledne to všechno sbalili, uklidili a zamávali na pozdrav. Další parta byla z České Lípy, kousek dál předváděli lezecká kouzla domácí. Ondra by jim tleskal!

