Zajímala mě voda v parku a nebyl jsem sám. Poprvé jsem ocenil nekonečný pramínek u věhlasných soch, kterým skutečně nerozumím. Namočil jsem si kapesník, přiložil ho na zátylek a pozoroval dva malé kluky u vodotrysku. Později jsem je potkal u přírodní laguny s mostem, chtěli ji přebrodit, což jsem jim vymluvil. Voda je tam špinavá a nikdo neví, co může být na dně. Kdyby tam nebyl ten parovod, tak bych řekl fajn, bylo to drahé, ale svůj účel park plní. Snad jen malá poznámka na konec. Soused na lavičce několikrát chválil pivo z osvěžírny, já přidávám palec nahoru za dobrý nápad.

Jen si myslím, že tam chybí nějaké místo, kde by se turista seznámil letmo s historii města. Není to úplně z mé hlavy, něco podobného mají třeba v Janských Lázních. Žádné fotky, které časem vyblednou, drahý mramor, světelné efekty. Někdo jim tam prostě namaloval v parčíku pár postaviček na plastovou desku a přidal základní letopočty. Já vím, máme tu přeci muzeum, ale tohle je něco jiného. Zábavnou formou naznačit nejen dětem, že metropole severu má také svou historii, slavné rodáky a olympijského vítěze. Určitě by to bylo lacinější, než tři luxusní lavičky.