/ROZHOVOR/ Bydlí v Brné, jeho agentura For (1990) dlouhé roky zve Ústečany na podzimní divadelní Forbínu, znají ho české hvězdy filmového plátna i oblíbení zpěváci. Malou kancelář má v posledním patře Obchodního domu Labe, je plná plakátů a vzpomínek. Když se divák směje, Zdeněk Kymlička je v sedmém nebi, ale zároveň hned dodává, že je to někdy pěkná dřina. Ve středu 10. ledna usedl do svého oblíbeného křesla, očima pohladil známé tváře na stěnách a klidným hlasem odpovídal na otázky Deníku.

Zdeněk Kymlička z Brné na Ústecku. | Foto: Deník/Miroslav Vlach

Do našeho krásného divadla se celé město nevejde, škoda. Koncem loňského roku tam slavil osmdesátku Václav Neckář, který tu začínal svou neskutečně dlouhou uměleckou dráhu. Jak hodnotíte tuto akci s odstupem času?

(smích) Koncert Václava Neckáře jsem v minulosti pro Ústečany připravoval několikrát, vždycky to bylo fajn. Vzpomínám si, že jednou měl s Helenou Vondráčkovou a Martou Kubišovou vystupovat v letním kině. Tento koncert jsem ještě nedělal já. Je to už pěkně dlouho, rok si nevybavuji. Pořadatel na poslední chvíli akci přesunul do Domu kultury a nastal závod s časem. Já si vyběhal první řadu, to jsem byl ještě ve formě. Sportovní terminologií řečeno, dnes bych na bedně nestál (smích). Poslední vystoupení Václava Neckáře v Ústí bylo 13. listopadu 2023. Hlediště bylo plné pamětníků, všichni obdivovali jeho vitalitu, šedovlasý zpěvák se překonával, přímo zářil. Ředitel divadla mu věnoval fotoobraz z jeho prvního představení, to byl ještě kluk. Nejen pro mne to byl fantastický zážitek.

V prosinci tu byl Ondřej Vetchý. Dalo by se říci, takový český Belmondo, rovný, drsný a zároveň citlivý "chlapák". Představení Prachy bylo beznadějně vyprodané. Jak se vám líbilo?

(krátká pauza) Málo lidí ví, že pan Vetchý v Ústí začínal, v Činoherním studiu na Střekově hrál v letech 1984 až 1987. Sportovec, herec, moderátor, režisér, hudebník, tanečník a zpěvák. Tak je prezentován na internetu. Podle mne je to nejen úžasný herec, ale především profesionál v každé životní situaci. V uvedené hře vedle něj přímo excelovala herečka Vanda Hybnerová, potlesk nebral konce. Chvilku jsem s panem Vetchým mluvil, řekl bych, skromný a férový chlap.

Můžeme se těšit na podzim na další Forbínu?

Už několik let se snažím do Ústí pozvat známé televizní a divadelní tváře, zase to bude šest večerů plných smíchu. Obecnou představu už mám, začínají složitá jednání s vedením jednotlivých divadel. Mimo Forbínu nabízím 6. února v Severočeském divadle komedii Pro tebe cokoliv (hrají Jana Paulová, Pavel Zedníček, Suchořípa ml., pozn. red.). Je to skvělá komedie, lístky jsou už v prodeji. Doporučuji.

Hodně lidí Vás spojuje se spolkem Veselá Brná. Co připravujete na začátek roku 2024?

Nejsem sám, kdo plánuje a realizuje zábavné akce u kapličky. V sobotu 20. ledna chystáme masopust, barevný průvod masek bude opět doprovázet kapela z Berouna, která se jmenuje Třehusk (Třebeňská hudební skupina, pozn. red.), která byla založena v roce 1985, vede ji kapelník Miloslav Frýdl. Tenhle chlapík jednou oslovil tamní chalupáře a starosty okolních obcí a nastudoval s nimi divadelní hru Noc na Karlštejně. V roce 2012 mu tleskali i diváci na Střekově. Úžasný člověk, moc mu fandím. V sobotu 24. února bude v Brné ples, Vladimír Hron zazpívá, připraveno je i jedno velké překvapení.

