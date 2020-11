Stejně už jsem jako vzhůru – klimbám – a hlavou se mi honí pitomosti. Navíc je tu kocour Pidla, který sice nekecá, ale kouká na mě z rohu stolku s naléhavým výrazem. „Tak kdy se uráčíš vstát“

Takže jsem v sedm hodin na nohou. Kocour mě provází do koupelny a přihlíží mé ranní hygieně. Vodopád řečí spustí až v kuchyni v tom smyslu, že on tu byl dřív, takže má právo dostat najíst jako první. Dá pokoj, až když dostane svou porci ze sáčku kočičí potravy. Snídám i já, a to krajíčky chleba s paštikou nebo se sýrem. Pak je čas zavolat mobilem přítelkyni a oznámit jí, že ještě žiju. Nastane ta problematická chvíle, kdy uvažuju, jestli si mám zapálit dýmku, když vím, že dýmka po ránu nedělá dobře.

Odvolávám se na to, že pan Simenon než začal diktovat některou ze svých skvělých detektivek, musel mít nacpáno deset dýmek. Já nikomu nediktuju, mizerně vidím, píšu do rámečku tiskacími písmeny, přítelkyně to dešifruje a přepíše. Zlozvyk zvítězil, zapálil jsem si dýmku – a ta mi chutná, takže se dám do psaní. Prozradím vám, že to je můj lék.

Ladislav Muška