Herec Dvořák bavil ústecké publikum historkami. Vzpomínalo se na Kladivadlo

Jó, tenkrát v Kladivadle pod tímto názvem uspořádala 4.dubna vzpomínkový večer na kultovní divadlo let šedesátých v Ústí nad Labem let agentura FOR. Protagonistou večera byl Josef Dvořák, již v té době jedna z nejvýraznějších osobností tohoto divadla.

Josef Dvořák a Marie Formáčková. | Foto: Se souhlasem Vladimíra Chudomela

Večer byl na Malé scéně Domu dětí a mládeže (pro pamětníky dříve Malá scéna Domu kultury). Celý večer uvedl Zdeněk Kymlička, organizátor tohoto záslužného připomenutí Kladivadla. Pak již přišla na scénu spisovatelka Marie Formáčková, která o Josefu Dvořákovi napsala již několik knih a v současné době píše další, takže s ním jezdí na tyto besedy, kdy se, jak podotkla, dozvídá stále nové věci. Pak se dostal ke slovu Josef Dvořák a kromě několika dotazů přítomné spisovatelky vyprávěl více než hodinu a půl. Samozřejmě především o svých začátcích (a konci) v tomto divadle, zmínil se samozřejmě i o následujícím angažmá v divadle Semafor. To vše i s různými odbočkami. Na závěr mu předal kytici primátor města Petr Nevědický na potvrzení toho, že je Josef Dvořák skutečným Ústečanem. Vladimír Chudomel