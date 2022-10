Zdroj: Youtube

„Ač je Ivo Kahánek významným Chopinovským interpretem, jedním z českých nejlepších, zazní v průběhu našeho slavnostního večera také Fantaisii-Impromptu opus 66 a třetí Scherzo cis moll“, informoval Ústecký deník Michal Mašek, brilantní klavírista, nyní napříč Severními Čechy organizátor úspěšného, ctiteli klasiky vyhledávaného cyklu koncertů Hudební setkání, jehož 11. ročník náš kraj na různých zajímavých památkách letos hostí. Není ani bez zajímavosti, že jsou Kahánek s Maškem klavírními spolužáky z Prahy, spolubydlícími z koleje. Má tedy Michal coby organizátor Setkání štěstí, že právě jeho kamarád slaví se svou Dvořákovskou kolekcí tak velký úspěch.

Dva české koncerty v mistrovském provedení – tak zní upoutávka nadšené recenze Johna Allisona, jež o české hudbě i o jejích interpretech hovoří v superlativech. K nahrávce Dvořákova Klavírního koncertu G moll op. 33 recenzent v BBC Music Magazine řekl: „Nesmírná pečlivost, s níž Kahánek věnuje pozornost dynamickým znaménkům, dává vznik jasně strukturovanému provedení, které se vyznačuje výjimečným citem.“ A v následujícím textu ještě umocňuje: „Kahánek s orchestrem vykouzlili čarokrásnou pomalou větu.“

Ke Klavírnímu koncertu č. 4 „Inkantace“ Bohuslava Martinů britskýpublicista psal: „Díky tomu, jak Kahánek zvládl úchvatnou zvukovost tohoto díla, se vše poskládá v jeden souvislý celek.“ Ivo Kahánek na recenzi bezprostředně reagoval: „Získat ocenění nahrávka měsíce v celosvětové konkurenci v tak prestižním odborném časopise, jakým je BBC Music Magazine, je pro mě samozřejmě velkou ctí. Ještě víc mne však těší fakt, že je to i obrovský kompliment celé české hudbě, jejíž některá díla jsou občas neprávem podceňována. Rád bych tedy poděkoval Johnu Allisonovi za pochopení našich záměrů, firmě Supraphon za podporu a péči a zejména Jakubovi Hrůšovi a Bamberským symfonikům za to, že dali nahrávce celé své srdce…“ Dirigent Jakub Hrůša k tomu poznamenal: „Spolupráce s Ivo Kahánkem v sobě vždy spojuje nejvyšší myslitelnou profesionalitu a lidskou vřelost – a obojí je, myslím, založeno mimo jiné na jeho umělecké pokoře. Jsem šťastný, že naše upřímné a zanícené úsilí společně se stejně cítícími Bamberskými symfoniky v maximálně míře ‘posloužit‘ géniům české hudby Dvořákovi a Martinů se teď setkává s takovým oceněním. Je to především pocta těmto skvělým skladatelům. Byli jsme v každém taktu zcela sami sebou, ale naše práce měla hlavně oslavit mimořádnou krásu těch děl. V tom jsme s Ivošem zajedno – snažíme se být služebníky litery i ducha hraných skladeb, v každém detailu i v celkovém vyznění. Těším se na další setkání s ním – a s Martinů a Dvořákem!“

BBC Music Magazine je jeden z nejprodávanějších a z nejuznávanějších světových časopisů o klasické hudbě. Vychází ve Velké Británii, každé číslo obsahuje nejnovější zprávy z celého světa, rozhovory s mezinárodně uznávanými umělci. Recenze BBC Music Magazine pokrývají vždy více než 100 nových klasických nahrávek, DVD a knih o klasické hudbě, z nichž všechny jsou psány pečlivě vybranými odborníky. Každý měsíc příznivci klasiky netrpělivě očekávají, kterou z obrovské světové produkce nahrávek recenzenti BBC Music Magazine vyberou jako Choice v jednotlivých kategoriích (orchestrální, komorní atd.) a která se dočká nejvyššího doporučení a ocenění jako Recording of the Month.

Radek Strnad